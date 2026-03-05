Obavijesti

Talijani plasirali senzaciju. Luka Modrić opet u Real Madridu?!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Fabrizio Romano je prenio kako će se brojna trenerska imena povezivati s klupom Reala idućih mjeseci. Alvaro Arbeloa teško će ostati na klupi i nakon kraja ove sezone, a spasiti ga mogu jedino trofeji

Alvaro Arbeloa teško će ostati trener Real Madrida i nakon ove sezone. Mogu ga jedino spasiti osvajanje prvenstva ili Lige prvaka, a "kraljevi" već istražuju tržište u potrazi za novim trenerom. Među kandidatima se pojavilo i ime Massimiliana Allegrija, prenose talijanski mediji. 

Allegri navodno ima dva uvjeta za prihvaćanje Realove klupe - da u Madrid zajedno s njime odu Adrien Rabiot i Luka Modrić, prenosi Football Italia. Dok bi francuski veznjak bio adut "kraljeva" u sredini terena, Modrića bi Allegri uzeo kao figuru premosnicu između igrača i trenera.

Serie A - AC Milan v Cremonese
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Zanimljivo, već je i ranije Real htio dovesti Allegrija za trenera, ali do dogovora nikad nije došlo. Sada bi Florentino Perez mogao opet pokušati, prenosi Tuttosport. Ipak, Fabrizio Romano je prenio kako će se brojna trenerska imena povezivati s klupom Reala idućih mjeseci. Alvaro Arbeloa teško će ostati na klupi i nakon kraja ove sezone, a spasiti ga mogu jedino trofeji. U ovom trenutku, oni se ne čine izglednim. 

