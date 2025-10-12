Obavijesti

Talijani: 'Pred Igorom Tudorom je ključan tjedan u Juventusu'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Jennifer Lorenzini

Pozicija hrvatskog trenera nije u opasnosti, ali nakon pet uzastopnih remija, klubu je potrebna pobjeda. Upravo su loši rezultati i nekonzistentnost bili razlog odlaska Thiaga Motte (66), Tudorova prethodnika

Juventus se trenutačno nalazi na petom mjestu u Serie A, a pred Igorom Tudorom (47) je pravi ispit. Tjedan ispred mogao bi mu od iznimne važnosti. Igrači "stare dame" nanizali su pet remija pa je pobjeda nužna. 

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

Sljedećeg vikenda, u nedjelju 19. listopada Juventus gostuje kod Coma koji se nalazi na osmom mjestu na tablici, a na početku sezone su bili jedno od najvećih iznenađenja. Nekoliko dana kasnije, 22. listopada, Juventus gostuje na Santiago Bernabeu u sklopu Lige prvaka. Talijanski mediji pišu kako će to biti psihološki najlakši susret jer Real Madrid je jedan od najboljih klubova na svijetu. 

Serie A - Hellas Verona v Juventus
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Zadnja bitna utakmica  za Tudora u ovom ciklusu bit će protiv Lazija i trenera Maurizija Sarrija (66), bivšeg trenera Juventusa. Lazio nije doveo nikakvo pojačanje za novu sezonu pa bi to moglo predstavljati problem za momčad iz Rima. Juventusu treba pobjeda kako bi dobio samopouzdanje uoči utakmica protiv Udinesea, Cremonesea i Sportinga u Ligi prvaka.  

Pozicija hrvatskog trenera nije u opasnosti, ali nakon pet uzastopnih remija, klubu je potrebna pobjeda. Upravo su loši rezultati i nekonzistentnost bili razlog odlaska Thiaga Motte (66), Tudorova prethodnika. Iz kluba zahtijevaju minimalno četvrto mjesto u Serie A koje bi osiguralo dulji ostanak u europskim natjecanjima.  

