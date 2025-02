Talijani: Roma želi dovesti Gattusa. Već ga je kontaktirala

Gennaro Gattuso (47) ljetos je iznenađujuće osvanuo na Poljudu. Uspio ga je dovesti bivši sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić koji je s njim htio uvesti strogu disciplinu koja je posljednjih godina bila veliki problem splitskog kluba. I uspio je Talijan u tome, momčad je besprijekorno fizički spremna, kršenje discipline više se ne prašta, a klub je nakon 21 kola na prvom mjestu HNL-a! A ne treba niti spominjati da ga navijači obožavaju.

Ipak, činjenica je i kako su ga pomazili rezultati suparnika. Splićani se jako muče, imaju tek tri pobjede, četiri remija i tri poraza u posljednjih deset utakmica, igra je sve lošija, momčad djeluje nepovezano, a dosta igrača je izvan forme. Pokušava Gattuso probuditi svoje za udarni dio sezone u kojem ih čeka dramatična borba za naslov prvaka. A za to vrijeme talijanski mediji pišu kako Roma želi Splićanima preoteti Gennara!

- Klub je već kontaktirao njegovog agenta Jorgea Mendesa i iskazao želju da Gattuso preuzme momčad od iduće sezone. Claudio Ranieri (73) je umoran, a ionako je uskočio voditi voljeni klub privremeno, i to tako da se samo zbog Rome vratio iz mirovine. Ime trenera iz Kalabrije i legende Milana kruži u nekoliko dobro obaviještenih izvora i sigurno je da je već poslan upit je li voljan od ljeta voditi Romu - piše u tekstu.

Roma je ove sezone u krizi i promijenila je tri trenera. Daniele De Rossi je započeo, naslijedio ga je Ivan Jurić, a kako pomaka nije bilo, došao je legendarni Claudio Ranieri koji se zbog voljenog kluba povukao iz mirovine.

- Izbor Rome da se fokusira na Gattusa može biti vođen željom uprave Rome da se pouzda u talijanskog trenera koji ima iskustva na domaćoj i međunarodnoj razini. Gattuso je dokazao da zna kako voditi momčad u kompliciranim situacijama i da može ostvariti značajne rezultate i u teškim okolnostima. Njegova sposobnost da motivira igrače i od njih stvori povezanu grupu mogla bi biti ključan sastojak za Romine ambicije iduće sezone. Gattuso je poznat po agresivnom i odlučnom pristupu i kao igrač i kao trener. Njegove momčadi odlikuje igra visokog intenziteta, visokog presinga i velika taktička disciplina. Preferira formacije 4-3-3 ili 4-2-3-1. Fokusiran je na solidnu i dinamičnu vezu, koja može igrati obje faze. Ovakav stil mogao bi pasati Rominoj momčadi, sastavljenoj od mladih i gladnih igrača te veterana s internacionalnim iskustvom.

Gattuso je u karijeri vodio Sion, Palermo, Cretu, Pisu, Milan, Napoli, Valenciju i Marseille.

- Otkako je postao trener 2013., susreće se s kompliciranim izazovima u raznim sredinama. Od Palerma, gdje je trajao samo par utakmica, preko grčkog OFI-ja, gdje je pokazao veliki karakter i borbeni duh iako je klub bio u teškoj financijskoj situaciji. Zatim se vratio u Italiju, gdje je Pisu doveo do Serie B, pokazujući taktičke i motivacijske vještine. To mu je otvorilo vrata Milana, gdje je od 2017. do 2019. došao blizu plasmana u Ligu prvaka te promovirao mlade igrače. Slijedio je posao u zahtjevnom i strasnom Napoliju, gdje se nametnuo osvajanjem kupa i dobrim rezultatima u prvenstvu. Gattuso se zatim odlučio okušati u inozemstvu, ali je brzo otišao iz Valencije i Marseillea. Trenutačno je trener splitskog Hajduka. S hrvatskim klubom ima ugovor do ljeta 2026. i pokušava ga vratiti na vrh - piše Persemprecalcio.

Dolaskom Gattusa u HNL, povećao se i interes tamošnjih medija za naš nogomet. Često pišu o njemu i Hajduku, a nedavno je Il Post objavio kako je Talijan mjesecima radio na Poljudu bez plaće, što se ispostavilo kao dezinformacija. Klub je to uskoro demantirao, a i sam Gattuso je rekao da plaće uredno sjedaju na račun svaki mjesec.

Također, prošle godine su škotski mediji pisali kako ga Rangers želi dovesti na klupu, no on je i to demantirao.

- Nema ništa od toga. To su samo ćakule koje kruže okolo. Trenutno mi je jedini prioritet utakmica protiv Istre. Imam ogromnu volju ostati ovdje i napraviti što sam zacrtao.