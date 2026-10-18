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Talijani se ponovno klanjaju velemajstoru Modriću: Miluje loptu kao da s njom pleše tango

Piše Ivan Kužela,
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Talijani se ponovno klanjaju velemajstoru Modriću: Miluje loptu kao da s njom pleše tango
Foto: Daniele Mascolo
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Modrić je opet oduševio Italiju; nakon Milanove pobjede 3-2 nad Atalantom dobio je pohvale i ocjenu 6,5, a novinar Palladini je napisao zanimljivu usporedbu njegove igre s tangom

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Hrvatski kapetan Luka Modrić (41) dobio je pohvale talijanskih medija nakon Milanove pobjede 3-2 protiv Atalante. Hrvatski veznjak je prema ocjeni SportMediaseta zaslužio ocjenu 6,5, a novinar Enzo Palladini njegov je način igre opisao usporedbom s plesačem tanga.

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Milan je na San Siru imao uvjerljivih 3-0, ali je dopustio Atalanti da se vrati u utakmicu i unese neizvjesnost u završnicu. Domaćini su ipak uspjeli sačuvati prednost i osvojiti sva tri boda, a nakon susreta talijanski mediji analizirali su pojedinačne nastupe igrača.

Palladini je u osvrtu na Modrićevu izvedbu naglasio da hrvatskom veznjaku nije potrebno nepotrebno trošiti energiju na trčanje bez lopte. Njegove su prednosti pregled igre, pravodobno donošenje odluka i tehnička izvedba, zbog čega i dalje može imati važnu ulogu u momčadi.

- Samo ga nemojte tražiti da previše trči bez lopte. Njegov ritam, nalik tangu, i način na koji miluje loptu još uvijek izmamljuju oduševljen pljesak. Njegov pravovremeni sprint na sredini terena doveo je do vodstva od 2-0.

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Foto: Angelika Warmuth

Modrićeva izvedba još je jednom pokazala koliko iskustvo i taktičko razumijevanje mogu značiti u veznom redu. Umjesto oslanjanja isključivo na brzinu i fizičku snagu, hrvatski nogometaš koristi kretanje, kontrolu lopte i pravodobna dodavanja kako bi pomogao Milanu u organizaciji napada.

Palladinijeva usporedba s plesačem tanga upravo se odnosi na taj dio Modrićeve igre. Njegova sposobnost promjene ritma i pronalaženja rješenja u skučenom prostoru ostaje jedno od najvažnijih obilježja njegova nogometnog stila.

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