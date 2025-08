Talijani se već 'zaljubili' u Luku Modrića: On je poput Harryja Pottera, nitko mu nije ravan...

Luka Modrić (39) vječni je prvak, a to dokazuje 40. rođendan kojeg će proslaviti u rujnu. On je jedan od četiri ili pet igrača koji su obilježili posljednjih 20 godina u nogometu, riječi su kojima započinje veliki tekst talijanskih novina Gazzette dello Sport o hrvatskom reprezentativcu.

Podsjetimo, Modrić će danas, u ponedjeljak, službeno biti predstavljen u Milanu nakon što je napustio Real Madrid, u kojem je proveo 13 godina karijere. Talijani su nestrpljivo čekali njegov dolazak, koji je tema broj 1 u Milanu.

- Modrić je sveti čuvar geometrije koja obilježava nogomet. On je živ primjer nogometne mudrosti i, ovo pišemo u najplemenitijem značenju te riječi, on je nogometna umjetna inteligencija. On zna nogometne zakone i poklonit će ih Maxu Allegriju. Ima stil i prvoklasnu tehniku. Uz to, u svakom pokretu ima lakoću, što je njegova najveća kvaliteta - piše Gazzetta.

Gazzetta ističe kako će Modrić biti "dirigent" u Allegrijevom orkestru.

- U organizaciji igre mu nitko nije ravan, on je apsolutni vladar na svojoj poziciji i na terenu. Modrić se udaljio od zabijanja golova, što potvrđuje i podatak kako je u Madridu prosječno zabijao tri ligaška gola u sezoni. U Milanu će njegov primarni zadatak biti stvaranje šansi za napadače, a pogotovo bi mogao profitirati Leao, s obzirom kako je Modrić godinama stvarao šanse za Cristiana Ronalda i Viniciusa.

Talijanki su istaknuli Modrićevu životnu priču, kako je živio u zadarskom hotelu tijekom Domovinskog rata i spas pronalazio u nogometu, a ističu i kako je Milan klub kojeg simpatizira od djetinjstva zbog svojeg igračkog idola, Zvonimira Bobana.

- Novi broj 14 u Milanu podigao je vrijednost brojnim suigračima, od Kroosa i Casemira, to Marca Asencija i Lucasa Vasqueza... Čak je i po fizičkim karakteristikama Modrić prava anomalija. Njegovo odraslo tijelo u sebi drži dijete, Harry Pottera s robusnijim karakteristikama i žestokim pjegicama na licu. Modrić je počeo igrat nogomet prije 20 godina, dok se i dalje igrao dugačak i širok nogomet. Evolucija je bila nasilna, ali Modrića nije dirala. Hrvatski princ i dalje je u srcu veznog reda.

Gazzetta u kraju teksta ističe Modrićevu legendarnu karijeru. Naime, Hrvat će biti 13. osvajač Zlatne lopte koji je odjenuo dres Milana, a posljednji je bio Kaka.

- Mnogi će Modrićev dolazak u Milan shvatiti kao potez čovjeka koji želi još jednu godinu odgoditi odlazak u mirovinu. Ali to nije slučaj s Modrićem... To je čovjek koji ima osjećaj dužnosti i ogromnu disciplinu. Modrić zna sve tajne nogometne igre, one mu pripadaju i koristi ih kako želi. Jedino ostaje za vidjeti hoće li Allegri, njegovi suigrači i San Siro "zapaliti iskru" u Hrvatu - zaključuje Gazzetta.