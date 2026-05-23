Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON FINALA

Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je
5
Foto: Matthew Childs

Uspjeli smo jer smo puno patili tijekom utakmice. Kao što sam rekao prije utakmice, Middlesbrough jako voli imati loptu. Nisu stvarali velike prilike - izjavio je nakon velikog uspjeha trener Hull Citya

Admiral

Povijesni uspjeh ostvario je Sergej Jakirović s njegovim Hull Cityjem i plasirao se u Premier ligu. U finalu doigravanja 'tigrovi' su u napetoj završnici na Wembleyju slavili nad Middlesbroughom 1-0, a junak utakmice bio je Oliver McBurnie koji je zabio u 95. minuti utakmice. 

KOMENTAR S WEMBLEYJA Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda
Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda

Ludu utakmicu komentirao je Sergej Jakirović za Sky Sports. 

- Nevjerojatan je osjećaj. Ne mogu vjerovati da smo ovo uspjeli. Uspjeli smo jer smo puno patili tijekom utakmice - započeo je hrvatski trener pa nastavio:

Championship - Play Off - Final - Hull City v Middlesbrough
Foto: David Klein

- Kao što sam rekao prije utakmice, Middlesbrough jako voli imati loptu. Nisu stvarali velike prilike, ali nakon 15 minuta promijenili smo sustav igre. Crooks je pokušao pomoći McBurnieju i to je bilo jako dobro. 

- Oli uživa igrati ovakve utakmice. Dogovorili smo se da će zabiti 15 golova. Regularni dio sezone bio je najgori, a onda smo krenuli u potpuno novo natjecanje i nije bilo važno koliko si bodova prije osvojio. Radi se o pritisku jer imaš vremena sve popraviti. Ovo je vrlo zahtjevna i teška liga, intenzitet je ogroman i to je nevjerojatno - izjavio je. 

HULL U PREMIERSHIPU! SUPER SERGEJ Zbog Jakirovića 'gore' društvene mreže! 'Ma ovo ne bi ni Guardiola uspio...'
SUPER SERGEJ Zbog Jakirovića 'gore' društvene mreže! 'Ma ovo ne bi ni Guardiola uspio...'
OPET U PREMIER LIGI Evo koliko je zaradio Hull City nakon povijesnog plasmana
Evo koliko je zaradio Hull City nakon povijesnog plasmana

Naglasio je kako odlično komunicira sa svima u klubu. 

- Sretan sam tamo gdje jesam jer ljudi u klubu znaju što trebam i kakav nogomet želimo igrati. Na istoj smo valnoj duljini i to je jako važno. Nikada prije nisam bio u Engleskoj, tako da je ovo nevjerojatno iskustvo - zaključio je Jakirović. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka
APSOLUTNA LEGENDA

FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka

Sandra Elkasević objavila je kako će natjecateljsku 2026. godinu pauzirati kako bi se posvetila oporavku i pripremi za nastavak karijere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026