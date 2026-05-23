Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je

Povijesni uspjeh ostvario je Sergej Jakirović s njegovim Hull Cityjem i plasirao se u Premier ligu. U finalu doigravanja 'tigrovi' su u napetoj završnici na Wembleyju slavili nad Middlesbroughom 1-0, a junak utakmice bio je Oliver McBurnie koji je zabio u 95. minuti utakmice.

Ludu utakmicu komentirao je Sergej Jakirović za Sky Sports.

- Nevjerojatan je osjećaj. Ne mogu vjerovati da smo ovo uspjeli. Uspjeli smo jer smo puno patili tijekom utakmice - započeo je hrvatski trener pa nastavio:

- Kao što sam rekao prije utakmice, Middlesbrough jako voli imati loptu. Nisu stvarali velike prilike, ali nakon 15 minuta promijenili smo sustav igre. Crooks je pokušao pomoći McBurnieju i to je bilo jako dobro.

- Oli uživa igrati ovakve utakmice. Dogovorili smo se da će zabiti 15 golova. Regularni dio sezone bio je najgori, a onda smo krenuli u potpuno novo natjecanje i nije bilo važno koliko si bodova prije osvojio. Radi se o pritisku jer imaš vremena sve popraviti. Ovo je vrlo zahtjevna i teška liga, intenzitet je ogroman i to je nevjerojatno - izjavio je.

Naglasio je kako odlično komunicira sa svima u klubu.

- Sretan sam tamo gdje jesam jer ljudi u klubu znaju što trebam i kakav nogomet želimo igrati. Na istoj smo valnoj duljini i to je jako važno. Nikada prije nisam bio u Engleskoj, tako da je ovo nevjerojatno iskustvo - zaključio je Jakirović.