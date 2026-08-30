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Talijani slave Baturinu: Bio je praktički nezaustavljiv! Njegova tehnika je pravo osvježenje...

Piše Ivan Kužela,
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Talijani slave Baturinu: Bio je praktički nezaustavljiv! Njegova tehnika je pravo osvježenje...
Foto: Guglielmo Mangiapane
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Baturina je odigrao sjajnu utakmicu za Como protiv Napolija! Zabio je i asistirao za veliku pobjedu rezultatom 2-1, a talijanski mediji ga slave kao igrača utakmice

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Martin Baturina (23) odigrao je sjajnu utakmicu u pobjedi Coma 2-1 kod Napolija u 2. kolu Serie A. Hrvatski reprezentativac bio je izravno uključen u oba pogotka svoje momčadi; u 17. minuti zabio je za 1-0, a u 34. je asistirao Anastasiosu Douvikasu za novo vodstvo. Susret je odigrao do 58. utakmice, a talijanski portali nahvalili su njegov performans.

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Martin Baturina nakon utakmice VIDEO
Martin Baturina nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Talijanski Eurosport dao mu je najveću ocjenu u ekipi (7,5) te napisao kako je svojom sjajnom tehnikom 'osvježio' utakmicu.

- Bio je izrazito raspoložen. Zabio je pogodak, namjestio još jedan pritiskom na protivničku obranu, a bio je blizu i drugog gola. Osim toga, kreirao je nekoliko opasnih situacija. Tehnički gledano, 'osvježio' je utakmicu.

Sky Sports Italia je nahvalio Hrvata i dao mu epitet igrača utakmice uz ocjenu 7,5.

- Zahvaljujući Baturini, Como je pobijedio Napoli 2-1. Bio je najbolji igrač važne utakmice koju je dobila momčad Cesca Fabregasa, a bio je i jedan od dvojice strijelaca Coma, uz Douvikasa.

Serie A - Napoli v Como
Foto: Guglielmo Mangiapane

CalcioMercato dao mu je ocjenu 7,5 i opisao ga na sljedeći način:

- Uvjerljivo najbolji igrač na terenu, i to ne samo zbog gola i sudjelovanja u Douvikasovu pogotku. Tijekom velikog dijela utakmice bio je praktički nezaustavljiv, a Di Lorenzu je laknulo nakon što je izašao iz igre.

I Virgilio Sport dao mu je jednaku ocjenu kao prethodna tri portala (7,5).

- Bio je na pravom mjestu u središtu kaznenog prostora i nakon asistencije Diaa pogodio za vodstvo. Potom je asistirao Douvikasu za 2-1 i pobjedu Coma. Proglašen je igračem utakmice, iako je u drugom poluvremenu njegova razina igre pala. Ipak, svojim je doprinosom pomogao suigračima da dođu do pobjede.

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