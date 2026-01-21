Talijani su se posvađali, prgavi su, a imaju i 'Jokića' u vodi...

Popravnog više nema. U dosadašnjem tijeku Europskog prvenstva hrvatski vaterpolisti mogli su sebi "priuštiti" poraz od Grčke, a s obzirom na to da je od Grka izgubila i Italija, danas od 18 sati u Beograd Areni izračun je najjednostavniji i najsportskiji mogući. Baš kako bi rekla ABBA, pobjednik odnosi sve, odnosno, u ovom slučaju, plasirat će se u polufinale. Ili nakon 32 minute igre ili nakon raspucavanja peteraca. Na ovom EP-u formalno nema četvrtfinala, ali ova je utakmica upravo poput četvrtfinala.

Lakši ili možda malo teži treninzi protiv Turske, Rumunjske, Gruzije, Slovenije... To je prošlost. Nema više ni odmaranja i čuvanja igrača, što je Ivica Tucak mogao priuštiti načetom Fatoviću (živac) i Bijaču (odmor) protiv Turske. Italija nije imala konkurenciju u uvodnoj skupini, nije to trebala u drugom krugu biti ni Gruzija, no Talijani su pobijedili "tek" 16-14, s tim da su Gruzijci zbog brutalityja igrali četiri minute s igračem manje. Od Grčke su prije dva dana izgubili 15-13, no realnu šansu nisu imali.

Susret Hrvatske i Italije u finalu Svjetskog prvenstva u vaterpolu | Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

"Setebello" (sedam lijepih) je u zadnjih nekoliko mjeseci prošao najveće turbulencije u 18-godišnjoj eri Alessandra Campagne, kojeg je zanatu učio Ratko Rudić. Bio je Campagna u prvom mandatu od 2000. do 2003. izbornik Italije, pa je nakon pet godina grčke klupe opet sjeo na talijansku 2008. i sjedi do danas. Uglavnom, nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru prošlog ljeta svlačionica se okrenula protiv Campagne. Pobunu je poveo najbolji igrač Francesco di Fulvio. Međutim, Talijanima nije lakše smijeniti trenera, nego su redu i hijerarhiji učili igrače, odnosno savez je podržao Campagnu, pa u reprezentaciji više nisu i ostali "pobunjenici" Canella, Presciutti, Velotto, Damonte, Nicosia. Vratio se, doduše, nakon Singapura prvi golman Del Lungo. Ovako, bitno pomlađeni, osvojili su uoči EP-a jaki turnir u Trebinju ispred Mađarske, Španjolske, Grčke, Srbije te poslali moćno upozorenje svima da nisu za otpis kada je riječ o medalji.

Unatoč promjenama, talijanski stil ostao je identičan. Drski su, bezobrazni, skaču preko glave, udaraju gdje se smije i gdje s ne smije... To se ne mijenja u njihovom DNK-u. U trenutnoj postavi, s tek tri igrača Pro Recca (!), najviše odgovornosti preuzima Matteo Iocchi Gratta iz Suknova Pro Recca. Iako je zbog suspenzije propustio uvodna dva kola, zbog svestranosti vrlo su ga brzo i lako preimenovali u Jokić Gratta. Uz polivalentnog Di Sommu, sjajnog strijelca Condemija, centra Brunija, to je glavna talijanska osovina, dakle, ono što se mora zaustaviti. Da, imamo im za što i vratiti, poraz u skupini Olimpijskih igara, na primjer.

