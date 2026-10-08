Sučić nezadovoljan minutama, agent traži veću plaću, a Boban mu je nedavno poručio da razmisli o odlasku
Talijani: Sučić želi više igrati u Interu, a ima i još jedan zahtjev
Petar Sučić mogao bi uskoro postati jedna od tema kojima će se morati ozbiljnije pozabaviti čelnici Intera. Hrvatski reprezentativac nije zadovoljan minutažom koju dobiva na početku nove sezone, a prema pisanju portala FC Inter 1908, njegov bi agent uskoro mogao otvoriti i pitanje novog ugovora, odnosno povećanja plaće.
Sučić je nakon prve sezone u milanskom klubu očekivao korak naprijed. Umjesto toga, konkurencija u veznom redu postala je još jača, osobito nakon dolaska Curtisa Jonesa. Trener Cristian Chivu pritom često mijenja sastav, no hrvatski veznjak zasad nije među igračima kojima pruža veću minutažu.
Koliko je njegova uloga smanjena najbolje pokazuju brojke. Sučić je ove sezone u prvenstvu i Ligi prvaka nastupio samo pet puta, a tek je dvije utakmice započeo od prve minute. Od veznjaka koji konkuriraju za mjesto u momčadi manje su igrali samo Stanković, Mkhitarjan i Hakan Çalhanoğlu. Potonji je, doduše, od sredine rujna izvan terena zbog ozljede aduktora.
Na nezadovoljstvo igrača nadovezuje se i pitanje ugovora. Sučić trenutačno zarađuje oko 1,5 milijuna eura godišnje, što ga svrstava među slabije plaćene nogometaše u Interovoj svlačionici. Njegov zastupnik stoga smatra da bi hrvatskom reprezentativcu trebalo poboljšati financijske uvjete, po uzoru na ono što je klub nedavno napravio s Piom Espositom.
Inter već radi na novim ugovorima za nekoliko važnih igrača. U tijeku su pregovori s Carlosom Augustom, Federicom Dimarcom, Hakanom Çalhanoğluom i Alessandrom Bastonijem, a nakon njih bi na red mogao doći i Sučić.
Dodatnu težinu cijeloj priči dao je Zvonimir Boban, koji je javno poručio Sučiću da bi trebao razmisliti o sredini u kojoj bi imao važniju ulogu. Ni sam hrvatski veznjak nedavno nije skrivao nezadovoljstvo malom minutažom, a njegova izjava da će se za "dva do tri mjeseca" vidjeti kako stvari stoje može se protumačiti i kao svojevrsna poruka klupskoj upravi.
Ipak, u Interu zasad nema razloga za paniku. Sučić je ugovorom vezan uz klub sve do 2030. godine, pa milanski velikan ima dovoljno vremena za rješavanje situacije. No ako hrvatski reprezentativac i dalje bude dobivao premalo prostora, pitanje njegove budućnosti i statusa u momčadi moglo bi vrlo brzo postati puno ozbiljnije.
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