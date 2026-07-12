Talijani: Transfer dinamovca u Lazio je zapeo, dogovori traju

Lazio je jako "zagrizao" za Dinamovog Sergija Domingueza (21) te nakon što se činilo da je sve gotovo, Talijani su plasirali informaciju da je Dinamo ipak dobio prvu ponudu i želi nešto više novca. Football Italia piše kako rimski klubovi nastavljaju s pregovorima te da je Lazio s igračem sve dogovorio.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Isti izvor piše da je sportski direktor Lazia, Angelo Maria Fabiani, otišao u Hrvatsku kako bi pokušao ispregovarati opciju posudbe za 3,5 milijuna, ali s opcijom obaveznog otkupa iduće sezone za 8,5 milijuna. Pišu kako je Dinamo to odbio i traži odmah oko 12 milijuna te se oko toga još vode razgovori.

U međuvremenu, Lazio je u završnim dogovorima sa stoperom Danilhom Doekhijom koji bi u Rim trebao doći kao slobodan igrač. Vijest je objavio i Fabrizio Romano. Ovom 28-godišnjem braniču završio je ugovor s Union Berlinom, pa bi u Lazio stigao bez odštete kao slobodan igrač. Za njegov potpis interes su pokazali i brojni drugi klubovi, među kojima se navode Bešiktaš, Fenerbahče, Aston Villa, Leeds United i Crystal Palace.

Moguće da je to potez koji Lazio vuče ukoliko propadne transfer Domingueza, ali za sada rimski klub ne odustaje od dinamovca koji je imao sjajnu prošlu sezonu.