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CIJENA JE PROBLEM?

Talijani: Transfer dinamovca u Lazio je zapeo, dogovori traju

Piše Jakov Drobnjak,
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Talijani: Transfer dinamovca u Lazio je zapeo, dogovori traju
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Lazio lovi Dinamovog Domingueza, ali je Dinamo odbio prvu ponudu i traži veću cifru! Rimski klub moguće ima plan B, no pregovori traju

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Lazio je jako "zagrizao" za Dinamovog Sergija Domingueza (21) te nakon što se činilo da je sve gotovo, Talijani su plasirali informaciju da je Dinamo ipak dobio prvu ponudu i želi nešto više novca. Football Italia piše kako rimski klubovi nastavljaju s pregovorima te da je Lazio s igračem sve dogovorio.

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Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Isti izvor piše da je sportski direktor Lazia, Angelo Maria Fabiani, otišao u Hrvatsku kako bi pokušao ispregovarati opciju posudbe za 3,5 milijuna, ali s opcijom obaveznog otkupa iduće sezone za 8,5 milijuna. Pišu kako je Dinamo to odbio i traži odmah oko 12 milijuna te se oko toga još vode razgovori.

U međuvremenu, Lazio je u završnim dogovorima sa stoperom Danilhom Doekhijom koji bi u Rim trebao doći kao slobodan igrač. Vijest je objavio i Fabrizio Romano. Ovom 28-godišnjem braniču završio je ugovor s Union Berlinom, pa bi u Lazio stigao bez odštete kao slobodan igrač. Za njegov potpis interes su pokazali i brojni drugi klubovi, među kojima se navode Bešiktaš, Fenerbahče, Aston Villa, Leeds United i Crystal Palace.

Moguće da je to potez koji Lazio vuče ukoliko propadne transfer Domingueza, ali za sada rimski klub ne odustaje od dinamovca koji je imao sjajnu prošlu sezonu. 

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