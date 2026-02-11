Corriere: Tri faktora odlučuju o Modrićevoj budućnosti u Milanu

Budućnost hrvatskog nogometnog virtuoza Luke Modrića (40) u dresu Milana postala je jedna od glavnih tema među navijačima talijanskog velikana. Podsjetimo, legendarni Hrvat prošlog se ljeta pridružio Milanu nakon 13 godina u Real Madridu, s kojim je osvojio sve što se dalo osvojiti. Međutim, "kraljevski klub" nije htio produžiti ugovor Modriću, koji je odbio nekoliko lukrativnih ponuda iz Saudijske Arabije i SAD-a kako bi ostao u Europi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Podsjetimo, Modrić je potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produljenja za još jednu godinu. Luka će u rujnu proslaviti 41. rođendan, a ovog ljeta trebao bi predvoditi "vatrene" na još jednom Svjetskom prvenstvu, petom u svojoj bogatoj karijeri. A onda će odlučiti budućnost u klupskom nogometu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Prema pisanju talijanskih novina Corriere dello Sport, postoje tri presudna elementa koja će odrediti Modrićevu sudbinu.Prvi je ishod tekuće sezone u Serie A, gdje se Milan bori za plasman među najbolja četiri kluba i povratak u Ligu prvaka.

Drugi faktor je nastup i rezultat na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, natjecanju koje uvijek ima velik utjecaj na odluke igrača u kasnijoj fazi karijere. Treći, i možda najvažniji, uvjet su želje njegove obitelji, čija je uloga u donošenju konačne odluke neupitna.

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Gotovo svi navijači Milana dijele isti sentiment, želju da Modrić ostane u klubu barem još jednu sezonu. Navijači ističu njegov profesionalizam, vodstvo na terenu i neospornu kvalitetu koja i dalje čini razliku. Poruke poput "Nadam se da ostaje i iduće godine!", "Užitak ga je gledati kako igra" i "Pravi vođa i profesionalac koji sve stavlja ispred sebe" dominiraju u komentarima, pokazujući duboko poštovanje koje navijačka baza gaji prema hrvatskom veznjaku. Ali, konačnu odluku donijet će Luka.