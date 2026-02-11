Obavijesti

Sport

Komentari 1
DILEMA PRED MAESTROM

Corriere: Tri faktora odlučuju o Modrićevoj budućnosti u Milanu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Corriere: Tri faktora odlučuju o Modrićevoj budućnosti u Milanu
2
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Gotovo svi navijači Milana dijele isti sentiment, želju da Modrić ostane u klubu barem još jednu sezonu. Navijači ističu njegov profesionalizam, vodstvo na terenu i neospornu kvalitetu koja i dalje čini razliku

Admiral

Budućnost hrvatskog nogometnog virtuoza Luke Modrića (40) u dresu Milana postala je jedna od glavnih tema među navijačima talijanskog velikana. Podsjetimo, legendarni Hrvat prošlog se ljeta pridružio Milanu nakon 13 godina u Real Madridu, s kojim je osvojio sve što se dalo osvojiti. Međutim, "kraljevski klub" nije htio produžiti ugovor Modriću, koji je odbio nekoliko lukrativnih ponuda iz Saudijske Arabije i SAD-a kako bi ostao u Europi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuhao za Modriće na novogodišnju noć 00:26
Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Podsjetimo, Modrić je potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produljenja za još jednu godinu. Luka će u rujnu proslaviti 41. rođendan, a ovog ljeta trebao bi predvoditi "vatrene" na još jednom Svjetskom prvenstvu, petom u svojoj bogatoj karijeri. A onda će odlučiti budućnost u klupskom nogometu.

Serie A - AC Milan v Genoa
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Prema pisanju talijanskih novina Corriere dello Sport, postoje tri presudna elementa koja će odrediti Modrićevu sudbinu.Prvi je ishod tekuće sezone u Serie A, gdje se Milan bori za plasman među najbolja četiri kluba i povratak u Ligu prvaka.

NE PRESTAJU GA HVALITI Modrić oduševljava i suigrače: 'Kad bih ja to probao, mislim da bi mi se kuk izvrnuo. Sjajan je'
Modrić oduševljava i suigrače: 'Kad bih ja to probao, mislim da bi mi se kuk izvrnuo. Sjajan je'
UOČI PREMIJERE Od 'Luke Modrića' do 'Bijeloga klauna': Priča na granici sna i realnosti, cirkus donosi spektakl
Od 'Luke Modrića' do 'Bijeloga klauna': Priča na granici sna i realnosti, cirkus donosi spektakl

Drugi faktor je nastup i rezultat na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, natjecanju koje uvijek ima velik utjecaj na odluke igrača u kasnijoj fazi karijere. Treći, i možda najvažniji, uvjet su želje njegove obitelji, čija je uloga u donošenju konačne odluke neupitna.

CALCIO - Serie A - Bologna FC vs AC Milan
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Gotovo svi navijači Milana dijele isti sentiment, želju da Modrić ostane u klubu barem još jednu sezonu. Navijači ističu njegov profesionalizam, vodstvo na terenu i neospornu kvalitetu koja i dalje čini razliku. Poruke poput "Nadam se da ostaje i iduće godine!",  "Užitak ga je gledati kako igra" i "Pravi vođa i profesionalac koji sve stavlja ispred sebe" dominiraju u komentarima, pokazujući duboko poštovanje koje navijačka baza gaji prema hrvatskom veznjaku. Ali, konačnu odluku donijet će Luka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026