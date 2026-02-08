Od 'Luke Modrića' do 'Bijeloga klauna': Priča na granici sna i realnosti, cirkus donosi spektakl

Predstava “Bijeli klaun”, prema istoimenom, lektirnom djelu Damira Miloša, kreirana je kroz suvremeno ruho dramatizacije Dorotee Šušak te u režiji Christiana Jean-Michela Jalžečića. U središtu pažnje nalazi se Dječak iz cirkuske obitelji koji ne vidi boje i koji se zbog svoje drugačijosti, ali i nesigurnosti, osjeća se različitim, nevidljivim i pomalo neprihvaćenim... Novi je to naslov na repertoaru zagrebačkoga kazališta Žar ptica, u kojem glume Matej Đurđević, Vini Jurčić, Petar Atanasoski i Dunja Fajdić. Razgovarali smo s Matejem Đurđevićem, koji je nedavno bio u fokusu javnosti igrajući Luku Modrića u predstavi u režiji Arije Rizvić.

Nova predstava dolazi u kazalište Žar ptica, “Bijeli klaun”. Probe su pri kraju, premijera je 20. veljače. Kakvi su dojmovi?

Dojmovi su izrazito pozitivni. ‘Bijeli klaun’ je predivna priča na granici sna i realiteta o Dječaku koji ne vidi boje, a živi u cirkusu i mora nastaviti obiteljsku tradiciju i biti klaun. On je vrlo hrabro, maštovito i inteligentno dijete koje već u ranoj dobi naslućuje i shvaća da sreća nije u nametnutom nego u traženju i otkrivanju onog što istinski želimo biti. Ovo je i priča o odrastanju i prihvaćanju različitosti kao bogatstva i ljepote.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Kako ste se pripremili za ulogu?

Ova je uloga vrlo zahtjevna jer igram dijete koje je toliko bogato iznutra. On vidi vanjski svijet u nijansama sive, ali ima vrlo bogat i šaren unutrašnji svijet. Rekao bih da se u njemu događa toliko toga da kao da već ima dva života iza sebe. Također, izražava se kao mnogo starija osoba nego što jest i u tom smislu težak je zadatak pomiriti tu djetinju zaigranost s mudrošću i zrelošću koju u sebi nosi. Međutim, moji kolege, glumci Petar Atanasoski, Dunja Fajdić i Vini Jurčić, uvelike mi olakšavaju posao kao, naravno, i cijeli autorski tim na čelu s redateljem Christianom Jean-Michelom Jalžečićem i dramaturginjom Doroteom Šušak.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

U predstavi ima i akrobacija?

Da, većina radnje odvija se u cirkuskoj areni. Cirkus sa sobom uvijek nosi dozu spektakla. Dolazimo vidjeti izvanrednu vještinu koja će nas oboriti s nogu. Tako i u našem cirkusu imamo akrobate iz Triko Cirkus Teatra koji marljivo pripremaju atraktivne točke. Iz dana u dan divimo se njihovim vještinama na probama.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Koja je najmoćnija poruka predstave?

Ne volim izdvajati poruke u kazalištu, ali definitivno bih rekao da ova predstava u sebi nosi snažnu misao o tome da prihvatiti samog sebe onakvim kakav jesi, sa svim predsnostima i nedostacima, zapravo znači obojiti sivilo u kojem živimo onim bojama koje mi odaberemo, na način na koji mi želimo, u kombinacijama koje mi želimo. Također, moram istaknuti da naše kazalište Žar ptica već dulje vremena radi na projektu prilagodbe kazališta za djecu s teškoćama pod nazivom ‘Moje kazalište je INkluzivno’ pa se ovaj naslov i ova tema definitivno jako dobro uklapaju u cijelu tu priču. ‘Bijeli klaun’ je prva predstava u kojoj se prilagodba radi u samom procesu proba. Pretpremijernu izvedbu djeca s teškoćama vida pratit će uz audiodeskripciju. Prijevod na znakovni jezik i induktivna petlja olakšat će praćenje djeci s teškoćama sluha.

Igrate i u predstavi “Luka Modrić moja igra”. Kako je glumiti kapetana hrvatske nogometne reprezentacije?

Igrati Luku je zadovoljstvo i čast. Bližimo se stotoj izvedbi i veselimo se svakoj novoj izvedbi.