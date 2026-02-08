Obavijesti

UOČI PREMIJERE

Od 'Luke Modrića' do 'Bijeloga klauna': Priča na granici sna i realnosti, cirkus donosi spektakl

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Josip Regović/PIXSELL

Matej Đurđević najavio je novu predstavu zagrebačkoga kazališta Žar ptica, u kojem sudjeluje i Triko Cirkus Teatar. 'Iz dana u dan se divimo njihovim vještinama', kaže glumac za predstavu. Premijera je 20. veljače

Predstava “Bijeli klaun”, prema istoimenom, lektirnom djelu Damira Miloša, kreirana je kroz suvremeno ruho dramatizacije Dorotee Šušak te u režiji Christiana Jean-Michela Jalžečića. U središtu pažnje nalazi se Dječak iz cirkuske obitelji koji ne vidi boje i koji se zbog svoje drugačijosti, ali i nesigurnosti, osjeća se različitim, nevidljivim i pomalo neprihvaćenim... Novi je to naslov na repertoaru zagrebačkoga kazališta Žar ptica, u kojem glume Matej Đurđević, Vini Jurčić, Petar Atanasoski i Dunja Fajdić. Razgovarali smo s Matejem Đurđevićem, koji je nedavno bio u fokusu javnosti igrajući Luku Modrića u predstavi u režiji Arije Rizvić.

Nova predstava dolazi u kazalište Žar ptica, “Bijeli klaun”. Probe su pri kraju, premijera je 20. veljače. Kakvi su dojmovi?

Dojmovi su izrazito pozitivni. ‘Bijeli klaun’ je predivna priča na granici sna i realiteta o Dječaku koji ne vidi boje, a živi u cirkusu i mora nastaviti obiteljsku tradiciju i biti klaun. On je vrlo hrabro, maštovito i inteligentno dijete koje već u ranoj dobi naslućuje i shvaća da sreća nije u nametnutom nego u traženju i otkrivanju onog što istinski želimo biti. Ovo je i priča o odrastanju i prihvaćanju različitosti kao bogatstva i ljepote.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Kako ste se pripremili za ulogu?

Ova je uloga vrlo zahtjevna jer igram dijete koje je toliko bogato iznutra. On vidi vanjski svijet u nijansama sive, ali ima vrlo bogat i šaren unutrašnji svijet. Rekao bih da se u njemu događa toliko toga da kao da već ima dva života iza sebe. Također, izražava se kao mnogo starija osoba nego što jest i u tom smislu težak je zadatak pomiriti tu djetinju zaigranost s mudrošću i zrelošću koju u sebi nosi. Međutim, moji kolege, glumci Petar Atanasoski, Dunja Fajdić i Vini Jurčić, uvelike mi olakšavaju posao kao, naravno, i cijeli autorski tim na čelu s redateljem Christianom Jean-Michelom Jalžečićem i dramaturginjom Doroteom Šušak.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

U predstavi ima i akrobacija?

Da, većina radnje odvija se u cirkuskoj areni. Cirkus sa sobom uvijek nosi dozu spektakla. Dolazimo vidjeti izvanrednu vještinu koja će nas oboriti s nogu. Tako i u našem cirkusu imamo akrobate iz Triko Cirkus Teatra koji marljivo pripremaju atraktivne točke. Iz dana u dan divimo se njihovim vještinama na probama.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Koja je najmoćnija poruka predstave?

Ne volim izdvajati poruke u kazalištu, ali definitivno bih rekao da ova predstava u sebi nosi snažnu misao o tome da prihvatiti samog sebe onakvim kakav jesi, sa svim predsnostima i nedostacima, zapravo znači obojiti sivilo u kojem živimo onim bojama koje mi odaberemo, na način na koji mi želimo, u kombinacijama koje mi želimo. Također, moram istaknuti da naše kazalište Žar ptica već dulje vremena radi na projektu prilagodbe kazališta za djecu s teškoćama pod nazivom ‘Moje kazalište je INkluzivno’ pa se ovaj naslov i ova tema definitivno jako dobro uklapaju u cijelu tu priču. ‘Bijeli klaun’ je prva predstava u kojoj se prilagodba radi u samom procesu proba. Pretpremijernu izvedbu djeca s teškoćama vida pratit će uz audiodeskripciju. Prijevod na znakovni jezik i induktivna petlja olakšat će praćenje djeci s teškoćama sluha.

Igrate i u predstavi “Luka Modrić moja igra”. Kako je glumiti kapetana hrvatske nogometne reprezentacije?

Igrati Luku je zadovoljstvo i čast. Bližimo se stotoj izvedbi i veselimo se svakoj novoj izvedbi. 

