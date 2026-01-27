Talijani tvrde: Dinamo na gol želi vratiti zagrebačko dijete

Golman talijanskog prvoligaša Pise Adrian Šemper (28) na meti je zagrebačkog Dinama. Rođeni Zagrepčanin prošao je omladinski pogon 'modrih' i branio za seniore na 12 utakmica u razdoblju od 2016. do 2018. godine. U Pisu je stigao iz Coma 2024. godine za 2,3 milijuna eura i s klubom ima ugovor do 2027. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.

Pokretanje videa... 03:32 Šemper i Vušković nakon Portugala | Video: Hrvatski nogometni savez

Šemper je prošao kroz sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Sveukupno je za mlade 'vatrene' nastupio 47 puta, a bio je član sjajne generacije koja je došla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Čileu kad nas je pobijedio budući viceprvak Mali.

Talijanski insajder Nicolo Schira prenosi informaciju kako Dinamo razmišlja o povratku hrvatskog golmana. Transfer Šempera izgleda obećavajuće jer se još uvijek nije razriješila saga oko Dominika Livakovića. Hrvatski reprezentativac i dalje je 'zaglavio' u Gironi u kojoj se nalazi službeno na posudbi iz Fenerbahčea. Budući da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, 'modri' imaju vremena čekati i iscrpljivati Fenerbahče kako bi postigli što povoljnije uvjete, ali izgleda kako razmišljaju o rezervnim opcijama.

Dinamo radi čistku u svlačionici ove zime. Leon Jakirović i Dejan Ljubičić otišli su u Inter, odnosno Schalke, a interes su pojedini klubovi iz liga 'petice' pokazali za napadača Sandra Kulenovića. Još tri tjedna je ostalo do kraja prijelaznog roka, a u tom periodu moguće je da će se dogoditi puno promjena u Dinamovom rosteru, posebno na golmanskoj poziciji.