POVRATAK NA MAKSIMIR?

Talijani tvrde: Dinamo na gol želi vratiti zagrebačko dijete

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Talijani tvrde: Dinamo na gol želi vratiti zagrebačko dijete
Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-

Član sjajne generacije mladih 'vatrenih' koji su 2015. godine dospjeli do četvrtfinala U-17 Svjetskog prvenstva u Čileu Adrian Šemper na meti je zagrebačkog Dinama. Tako piše ugledni talijanski novinar Nicolo Schira

Admiral

Golman talijanskog prvoligaša Pise Adrian Šemper (28) na meti je zagrebačkog Dinama. Rođeni Zagrepčanin prošao je omladinski pogon 'modrih' i branio za seniore na 12 utakmica u razdoblju od 2016. do 2018. godine. U Pisu je stigao iz Coma 2024. godine za 2,3 milijuna eura i s klubom ima ugovor do 2027. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šemper i Vušković nakon Portugala 03:32
Šemper i Vušković nakon Portugala | Video: Hrvatski nogometni savez

Šemper je prošao kroz sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Sveukupno je za mlade 'vatrene' nastupio 47 puta, a bio je član sjajne generacije koja je došla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Čileu kad nas je pobijedio budući viceprvak Mali. 

CALCIO - Serie A - Pisa SC vs Juventus FC
Foto: Gabriele Masotti/IPA Sport / ipa

Talijanski insajder Nicolo Schira prenosi informaciju kako Dinamo razmišlja o povratku hrvatskog golmana. Transfer Šempera izgleda obećavajuće jer se još uvijek nije razriješila saga oko Dominika Livakovića. Hrvatski reprezentativac i dalje je 'zaglavio' u Gironi u kojoj se nalazi službeno na posudbi iz Fenerbahčea. Budući da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, 'modri' imaju vremena čekati i iscrpljivati Fenerbahče kako bi postigli što povoljnije uvjete, ali izgleda kako razmišljaju o rezervnim opcijama.

Dinamo radi čistku u svlačionici ove zime. Leon Jakirović i Dejan Ljubičić otišli su u Inter, odnosno Schalke, a interes su pojedini klubovi iz liga 'petice' pokazali za napadača Sandra Kulenovića. Još tri tjedna je ostalo do kraja prijelaznog roka, a u tom periodu moguće je da će se dogoditi puno promjena u Dinamovom rosteru, posebno na golmanskoj poziciji.

