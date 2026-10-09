Talijani tvrde: Luka Modrić je u Madridu razgovarao s Perezom

Luka Modrić (41) nakon reprezentativnih obveza i utakmice u Splitu nije odmah krenuo prema Milanu. Prema pisanju talijanskog Corriere dello Sporta, hrvatski kapetan u srijedu je posjetio Realov trening-centar Valdebebas, gdje se navodno sastao s predsjednikom Florentinom Pérezom. U središtu razgovora, tvrde Talijani, bila je Modrićeva budućnost nakon završetka igračke karijere.

Pokretanje videa... VIDEO Susret Modrića i Livaje | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Fotografije njegova dolaska u Madrid pojavile su se u javnosti dan poslije, a posjet je ponovno potaknuo nagađanja o povratku u Real. Modrić nikad nije skrivao želju da se jednog dana vrati u Real, no još nije poznato koju bi funkciju mogao preuzeti. Prema navodima talijanskih medija, sastanak s Pérezom mogao bi biti korak prema konkretnijem dogovoru.

U međuvremenu, Milan navodno neće stajati na putu hrvatskom veznjaku i prepustit će mu odluku o nastavku karijere. Kakav god rasplet bio, na San Siru već razmišljaju o životu nakon Modrića.

Jedno od imena koje se sve češće povezuje s Rossonerima jest Alex Scott (23), engleski veznjak Bournemoutha koji je ostavio odličan dojam u utakmici protiv Hrvatske na Rujevici. Njegove igre privukle su pozornost velikih engleskih klubova, a među zainteresiranima se spominju Chelsea, Liverpool i Arsenal.

Ipak, Milan bi za njegov dolazak morao izdvojiti golem novac. Prema dostupnim napisima, Bournemouth za mladog veznjaka traži iznos koji se približava 100 milijuna eura. Ostaje vidjeti hoće li talijanski velikan biti spreman ući u takvu utrku i je li Scott doista igrač kojeg vidi kao dugoročno rješenje u veznom redu nakon Modrića.

