Talijani tvrde: Marko Pjaca je sve dogovorio s Dinamom, stiže u Maksimir na Ligu prvaka...

Tisuće srca, sad za vas kuca, jer Dinamo je šampioon, orilo se Dinamovom svlačionicom. No dok su igrači slavili, čini se da se gore u "modrim" uredima itekako radi o dolasku novih igrača, koji bi trebali pojačati Dinamo. Talijanski novinar Nicolo Schira, koji je poznat po "insajderskim" informacijama o transferima igrača, tvrdi da je Marko Pjaca vrlo blizu povratku u Maksimir i da su ostali samo sitni detalji.

Marko Pjaca već je dugo želja Dinamovih čelnika, u momčadi bi ga rado vidio i Ante Čačić, no problem je bila previsoka plaća. Prema talijanskim izvorima Pjacina trenutačna plaća je 2,340,000 eura na godinu, a toliko Dinamo ne može platiti. Odnosno, može, no to bi bila najveća plaća u povijesti kluba.

Pjaca je 2016. godine napustio Dinamo i otišao u Juventus kao velika zvijezda. Transfer je bio 23 milijuna eura, što je i danas rekord. Nakon toga imao je problema s ozljedama, pokidao je križne ligamente i čekao ga je dug oporavak. Potom je bio posuđen Schalkeu, pa Fiorentina, Anderlecht, Genoa, da bi na kraju vrlo dobro igrao u Torinu.

Pjacina je velika želja opet se vratiti u formu i probati se izboriti za Dalićev popis za Katar. U redu, možda je to trenutačno malo preambiciozno, no radi se o sjajnom igraču koji bi u Dinamu mogao vratiti staru formu. Pogotovo jer Dinamo igra Ligu prvaka, Pjaca će opet biti na najvećoj svjetskoj pozornici.

Uostalom, Talijani tvrde da su preliminarni dogovori već gotovi i da Pjacu do potpisa za Dinamo dijele samo detalji.. E, sad, koliko tu ima istine, vidjet ćemo vrlo brzo. Pjaca nije igrao Europu i dođe li u Dinamo imao bi pravo nastupa. Liga prvaka izuzetno je zahtjevno natjecanje i Dinamu treba takav igrač, koji može igrati na više pozicija. Uostalom, Čačić ga je vodio u reprezentaciji na Europskom prvenstvu 2016. godine u Francuskoj i zna koliko Pjaca može dati Dinamu.

A kako smo čuli i od Pjacinih najbližih prijatelja, njegova velika želja je vratiti se opet u najdraži klub...

