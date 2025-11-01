Talijani usporedili Modrića i Zidanea po jednom potezu u igri

Luka Modrić i Petar Sučić perjanice su milanskih klubova ove sezone. Dok je Modrić (40) glavna uzdanica Milana, 18 godina mlađi suigrač iz reprezentacije važan je član i (najčešće) prvotimac Intera. Upravo je hrvatskom dvojcu tekst posvetila talijanska Gazzetta Dello Sport.

"Od Modrića do Sučića, čarolije đonom. Šampioni se potpisuju dijelom kopačke koji se smatra manje plemenitim", naslov je teksta u kojem talijanski list analiza kako su element đona u nogometu implementirali hrvatski veznjaci.

"Nekada su treneri ponavljali: 'Lopta nije žohar, ne gazi se đonom!' Primanje lopte trebalo je biti nježno, unutarnjom stranom stopala ili špicom, dovoljno da se ublaži putanja. Takvo primanje omogućavalo je da akcija teče bez zaustavljanja. Ikona tog umijeća? Roberto Baggio koji bi jednim dodirom smirio Pirlovu dugu loptu i već bio pred vratima te zabio Van der Saru. Danas je druga priča. Suženi prostori, veća brzina, futsal rješenja", nastavlja Gazzetta i dodaje:

"Presing se u suvremenom nogometu pretvorio u opsesiju. Nakon Gasperinijeve revolucije svi pritišću kao piranhe. Prostor je minimalan, vrijeme još manje. Rješenje? Tehnike posuđene iz futsala. Roberto De Zerbi zahtijeva od svojih braniča da drže loptu pod đonom te tako privuku presing i zatim pokrenu akciju odostraga. A kad Modrić ostane stisnut u kut? Finta tijelom, rolica a la Zidane uz kontrolu đonom i Luka nestane iz zagrljaja dvojice protivnika".

Nije samo kapetana "vatrenih" pohvalio talijanski list po pitanju tog elementa igre, već i Sučića koji od ove sezone nosi dres Intera.

"U napadu je gužva još veća. Ako nježno pikaš loptu u kaznenom prostoru, ostaneš bez nje, ali ako je držiš priljubljenu uz gležanj, malim, finim dodirima đona, možeš proći i kroz ušicu igle. Kao Petar Sučić, koji je nedavno posjeo čuvare i zabio. Majstorski, u futsal maniri - piše Gazzetta i zaključuje:

"Tako je manje plemeniti dio kopačke postao simbol klase. Ono što se nekad smatralo grubim i nepoželjnim, danas je znak vrhunskog majstorstva. Dio kopačke koji se ne vidi i stalno je u blatu, postao je alat plemića igre. Novi treneri zato poručuju: Bolje đon nego loše vođena lopta".

Modrić je za Milan ove sezone odigrao 10 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije, dok je Sučić za Inter nastupio 11 puta i ostvario identičan učinak.