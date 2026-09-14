Talijani zabrinuti zbog Modrića: 'Kako se sve promjeni u svega nekoliko mjeseci u nogometu'

Luka Modrić (41) prošle je sezone oduševio Italiju i sa 40 godina postao jedan od ključnih igrača Milana, ali početak nove sezone pod Rubenom Amorimom otvorio je pitanje koliko mu odgovara potpuno drukčiji stil igre portugalskog trenera. La Gazzetta dello Sport posvetila je veliku analizu hrvatskom kapetanu nakon remija Milana i Lazija 2-2 na Olimpicu. Modrić je počeo utakmicu, ali ga je Amorim zamijenio već na poluvremenu, dok je Milan tada gubio 2-0. Talijanski list podsjeća da je Modrić prošle sezone pod Massimilianom Allegrijem imao gotovo idealno okruženje.

"Klasa nema godine", pisalo se tada o hrvatskom veznjaku.

U sustavu 3-5-2 imao je dvojicu veznjaka koji su mu pomagali u pokrivanju prostora, dok je on mogao kontrolirati ritam i organizirati igru. Gazzetta piše kako je Milan tada "pratio note koje je svirao Luka". Dolaskom Amorima situacija se promijenila. Portugalac inzistira na veznom redu u kojem dvojica središnjih igrača moraju pokrivati mnogo više prostora, kako horizontalno tako i vertikalno, posebno zbog visokog presinga. Upravo tu Gazzetta vidi najveći problem za Modrića.

Foto: Daniele Mascolo

- Ako utakmicu pretvorimo u stalna pretrčavanja s jedne strane na drugu i nekontrolirano trčanje, to nije tip utakmice za Luku. Osim toga, mislim da se Modrić previše spuštao prema stoperima - rekao je Amorim nakon susreta s Lazijem.

Gazzetta je izdvojila situaciju iz 28. minute kao primjer problema. Modrić se vraćao prema vlastitom golu nakon kontre Lazija, uspio je presjeći loptu, ali ju je zatim nespretno poslao prema Davideu Frattesiju, koji je zamalo ozbiljno ugrozio Mikea Maignana. Talijani pišu da je riječ o potezu kakav se od Modrića gotovo nikada ne viđa te postavljaju pitanje je li problem u godinama ili prije svega u sustavu.

Modrić je prije nekoliko dana proslavio 41. rođendan. Gazzetta pritom podsjeća koliko je njegova dugovječnost neobična u usporedbi s nekim od najvećih nogometnih imena. Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Michel Platini, Johan Cruijff i Diego Maradona u toj su dobi već odavno završili igračke karijere, a neki su već bili duboko u trenerskim vodama. Modrić je, s druge strane, i dalje prvotimac Milana i kapetan hrvatske reprezentacije.

Ipak, Amorim je nakon utakmice jasno objasnio pod kojim uvjetima Modrić i dalje može imati važnu ulogu.

- Možemo igrati s Lukom i to smo pokazali u prethodnim utakmicama, ali tada moramo utakmicu pretvoriti u dominaciju kroz posjed i kontrolu. Ako je pretvorimo u utrku, za njega to postaje nemoguće - rekao je Portugalac.

Gazzetta zbog toga zaključuje da Modrić neće nestati iz Milanove momčadi, ali bi njegova minutaža mogla sve više ovisiti o protivniku i tipu utakmice. Uz to, Amorim ima i druge opcije. Yunus Musah pod novim je trenerom ponovno dobio važniju ulogu zbog energije koju donosi u vezni red, dok se očekuje i veći doprinos Ardona Jasharija. Modrić zato ostaje važan igrač, ali više neće nužno biti automatski izbor za svaku utakmicu.

"U odnosu na prošlost Luka će biti pažljivije doziran. I nije riječ samo o energiji", zaključuje Gazzetta.