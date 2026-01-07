Obavijesti

NIJE SAMO INTER

Talijani: Zagužvalo oko Mlačića! Tri velikana uključila se u borbu

Piše Josip Tolić,
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Branimir Mlačić, mladi branič Hajduka, postao je vruća roba! Inter povukao konkretne poteze, ali Barcelona i Rakitić imaju asa u rukavu. Tko će pobijediti u ovoj utrci za talent

Mladi 18-godišnji branič Hajduka, Branimir Mlačić postao je jedan od najtraženijih mladih igrača u Europi. Tehnički potkovan i fizički impozantan za svoju dob, Mlačić je igrama u dresu splitskog kluba privukao pažnju brojnih velikana. Čini se da je milanski Inter najodlučniji u namjeri da ga dovede u svoje redove, no put do potpisa neće biti lak jer "nerazzurrima" planove pokušavaju pomrsiti još tri ozbiljna kluba.

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Nerazzurri" povukli konkretne poteze

Prema informacijama talijanskih medija, među kojima se ističe FCInterNews, Inter je već krenuo u ofenzivu. Glavni operativac kluba, Beppe Marotta, navodno se već sastao s predstavnicima mladog nogometaša kako bi razgovarali o transferu. Talijanski velikan spreman je na Poljud poslati ponudu tešku oko pet i pol milijuna eura kako bi osigurao Mlačićev potpis već u siječnju.

Kako bi dodatno privoljeli Hajduk na prodaju, čelnici Intera spremni su ponuditi i elegantno rješenje: Mlačić bi nakon potpisa ostao na posudbi u Splitu do kraja sezone. Time bi Hajduk zadržao ključnog igrača u borbi za trofeje, a mladi branič bi dobio priliku za daljnji razvoj uz zajamčene minute u poznatom okruženju.

Barcelona ima aduta u Ivanu Rakitiću

Iako Interova ponuda zvuči primamljivo i stavlja ih u vodeću poziciju, utrka je daleko od gotove. Najveću prijetnju njihovim planovima predstavljaju tri kluba, svaki sa svojim adutima.

Novi prvoligaš Como, koji vodi legendarni Cesc Fabregas, Mlačiću nudi ono što mu je u ovim godinama možda i najvažnije, priliku da se odmah priključi prvoj momčadi i bori za minutažu u Serie A. S druge strane, francuski Olympique Marseille pažljivo prati njegov razvoj, iako još nisu poslali službenu ponudu.

Ipak, najveći izazov mogao bi doći iz Španjolske. Barcelona, jedan od najvećih klubova svijeta, pokazuje ozbiljan interes, a njihov ključni čovjek u ovoj priči mogao bi biti tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić. Njegove veze s bivšim klubom mogle bi presuditi i odvesti Mlačića na Camp Nou. Uz Barcu, situaciju pomno prate i Real Madrid te Borussia Dortmund, što samo potvrđuje koliki je talent u pitanju. Branimir Mlačić se tako našao na slatkim brigama, a pred njim je velika odluka koja će mu definirati karijeru. Inter je napravio prvi korak i vodi u utrci.

OSTALO

