Talijanima u Zenici sve 'džaba': Evo kako će ih dočekati u BiH

Sve je spremno za nogometni spektakl u Zenici. Bosna i Hercegovina će na stadionu Bilino Polje dočekati Italiju u borbi za Svjetsko prvenstvo (utorak, 20.45). 'Zmajevi' traže svoj drugi nastup ikada na najvećoj nogometnoj pozornici, dok talijanska nacija očekuje prekid "kletve" i plasman na Mundijal nakon što su ga propustili dva puta za redom. Atmosfera će biti sjajna, a mediji u BiH prenose kako će navijači Italije biti dočekani na najbolji mogući način.

Tako će biti organizirano turističko razgledavanje Zenice na bosanskom i talijanskom jeziku (od 17 do 18 sati), bit će napravljena Fan-zona kod gradske Arene te će tamo biti postavljena Vispakova džezva, najveća džezva na svijetu koja je upisana i u Guinnessovu knjigu rekorda. Domaćini će osigurati i sendviče u poznatom zeničkom restoranu, a Talijani će moći popiti kavu i osvježiti se ranim pićima i to - besplatno. Kako kažu iz Zenice: "Sve će biti besplatno jer se neke stvari ne mogu kupiti novcem". Parking za goste će biti besplatan u cijelom gradu.

Povod ovakvom dočeku je, kako se saznaje, uspomena na prvi međusobni susret BiH i Italije. Ta prijateljska utakmica odigrala 6. studenog 1996. na stadionu Koševo u Sarajevu te su domaćini pred 40.000 navijača svladali Italiju, koja je tada bila viceprvak svijeta, s 2-1. Tada je nogometni savez Italije platio sve troškove organizacije utakmice, a nakon užasnih ratnih zbivanja, nogomet donio radost građanima BiH, piše radiosarajevo.ba.

Stadion će biti pun, pozitiva već izvire iz zidova Zenice te se obje reprezentacije nadaju vizi za Ameriku. Talijani su favoriti, ali su pod velikim pritiskom, a momčad Sergeja Barbareza itekako može "skinuti skalp" moćnoj Italiji i baciti narod u delirij.