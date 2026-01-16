Obavijesti

Sport

Komentari 1
WTA TOUR

Talijanka zaustavila Hrvaticu u turniru života u Australiji

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Talijanka zaustavila Hrvaticu u turniru života u Australiji
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Antonia će nakon sjajnog turnira u Hobartu ostvariti novi najbolji renking karijere. Od ponedjeljka će biti 65. tenisačica svijeta i samim time najbolja hrvatska tenisačica

Admiral

Fantastičan pobjednički niz mlade hrvatske tenisačice Antonije Ružić (21) na WTA turniru u Hobartu prekinut je u polufinalu. Nakon tjedna iz snova, u kojem je nizala pobjede i pokazala izniman talent, bolja od nje bila je Talijanka Elisabetta Cocciaretto sa 6-3, 6-2 u korist Talijanke.

Talijanka je odigrala strašan meč i postavila je visoki standard, onaj kojeg je 21-godišnja Čakovčanka teško pratila, iako je iza Antonije najuspješniji tjedan i prvo polufinale na WTA 250 turniru. Ipak, ovo je tek početak sezone i da je plasman u polufinale turnira izvanredan uspjeh koji služi kao odlična priprema za nadolazeći Australian Open, koji će Antoniji biti prvi u karijeri.

Rothesay Open 2025 - Qualifying Day Two - Lexus Nottingham Tennis Centre
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ružić će, naime, debitirati na Australian Openu protiv četverostruke Grand Slam pobjednice i bivše dvostruke osvajačice trofeja u Melbourneu, 28-godišnje Japanke Naomi Osake (WTA - 16.) koja je u statusu 16. nositeljice. Za 22-godišnju Međimurku će to biti drugi nastup na Grand Slam turniru, nakon prošlogodišnjeg debija na US Openu u New Yorku.

Dodajmo kako će Antonia nakon sjajnog turnira u Hobartu ostvariti novi najbolji renking karijere. Od ponedjeljka će biti 65. tenisačica svijeta i samim time najbolja hrvatska tenisačica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026