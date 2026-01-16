Talijanka zaustavila Hrvaticu u turniru života u Australiji

Fantastičan pobjednički niz mlade hrvatske tenisačice Antonije Ružić (21) na WTA turniru u Hobartu prekinut je u polufinalu. Nakon tjedna iz snova, u kojem je nizala pobjede i pokazala izniman talent, bolja od nje bila je Talijanka Elisabetta Cocciaretto sa 6-3, 6-2 u korist Talijanke.

Talijanka je odigrala strašan meč i postavila je visoki standard, onaj kojeg je 21-godišnja Čakovčanka teško pratila, iako je iza Antonije najuspješniji tjedan i prvo polufinale na WTA 250 turniru. Ipak, ovo je tek početak sezone i da je plasman u polufinale turnira izvanredan uspjeh koji služi kao odlična priprema za nadolazeći Australian Open, koji će Antoniji biti prvi u karijeri.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ružić će, naime, debitirati na Australian Openu protiv četverostruke Grand Slam pobjednice i bivše dvostruke osvajačice trofeja u Melbourneu, 28-godišnje Japanke Naomi Osake (WTA - 16.) koja je u statusu 16. nositeljice. Za 22-godišnju Međimurku će to biti drugi nastup na Grand Slam turniru, nakon prošlogodišnjeg debija na US Openu u New Yorku.

Dodajmo kako će Antonia nakon sjajnog turnira u Hobartu ostvariti novi najbolji renking karijere. Od ponedjeljka će biti 65. tenisačica svijeta i samim time najbolja hrvatska tenisačica.