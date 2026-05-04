Obavijesti

Sport

Komentari 8
NEUMOLJIVI LUKA

Talijanska Gazzetta: Modrić će na idućem susretu biti na klupi!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Talijanska Gazzetta: Modrić će na idućem susretu biti na klupi!
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić je slomio jagodičnu kost prije nešto više od tjedan dana, ali se očekuje njegov povratak na klupu Milana već u idućoj utakmici. Kapetan 'vatrenih' bit će potpora suigračima u finišu napete sezone

Admiral

Kapetan 'vatrenih' i veznjak Milana Luka Modrić (40) ozlijedio se na susretu protiv Juventusa 26. travnja. U sudaru s kapetanom 'stare dame' Manuelom Locatellijem (28) slomio je jagodičnu kost koju je operirao i njegovo izbivanje s nogometnih terena bit će do početka lipnja. Međutim, talijanski dnevni list La Gazzetta dello Sport piše kako će već na idućem susretu Milana Modrić biti na klupi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Modrić je gledao utakmicu protiv Sassuola na TV-u, ali se očekuje da će Hrvat u Milanellu sljedećih dana podržati svoje suigrače u ovom teškom trenutku. Veznjak Milana nada se povratku prije kraja sezone, ali u međuvremenu će biti na klupi kako bi bodrio momčad u ovim posljednjim utakmicama sezone, piše u tekstu talijanskog dnevnog lista.

Serie A - AC Milan v Juventus
Foto: Daniele Mascolo

Milan je trenutačno treći u ligi i imaju dva boda više od četvrtog Juventusa i pet bodova su ispred petog Coma. Izgubili su u nedjelju od Sassuola 2-0 i na zadnjih pet utakmica imaju tek jednu pobjedu. U nedjelju igraju protiv Pašalićeve Atalante na San Siru, a nakon toga u preostala dva kola gostuju kod Genoe i dočekuju Cagliari

Klupska sezona je za Modrića gotova, ali što se tiče reprezentacije upitni su samo Modrićevi nastupi na pripremnim utakmicama protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja), dok nastup na SP-u ne bi trebao biti pod upitnikom. Prvu utakmicu na turniru Hrvatska igra protiv Engleske 17. lipnja i za očekivati je da će kapetan sa zaštitnom maskom povesti 'vatrene' u još jednom pohodu na svjetsku medalju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026