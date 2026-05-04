Talijanska Gazzetta: Modrić će na idućem susretu biti na klupi!

Kapetan 'vatrenih' i veznjak Milana Luka Modrić (40) ozlijedio se na susretu protiv Juventusa 26. travnja. U sudaru s kapetanom 'stare dame' Manuelom Locatellijem (28) slomio je jagodičnu kost koju je operirao i njegovo izbivanje s nogometnih terena bit će do početka lipnja. Međutim, talijanski dnevni list La Gazzetta dello Sport piše kako će već na idućem susretu Milana Modrić biti na klupi.

- Modrić je gledao utakmicu protiv Sassuola na TV-u, ali se očekuje da će Hrvat u Milanellu sljedećih dana podržati svoje suigrače u ovom teškom trenutku. Veznjak Milana nada se povratku prije kraja sezone, ali u međuvremenu će biti na klupi kako bi bodrio momčad u ovim posljednjim utakmicama sezone, piše u tekstu talijanskog dnevnog lista.

Milan je trenutačno treći u ligi i imaju dva boda više od četvrtog Juventusa i pet bodova su ispred petog Coma. Izgubili su u nedjelju od Sassuola 2-0 i na zadnjih pet utakmica imaju tek jednu pobjedu. U nedjelju igraju protiv Pašalićeve Atalante na San Siru, a nakon toga u preostala dva kola gostuju kod Genoe i dočekuju Cagliari.

Klupska sezona je za Modrića gotova, ali što se tiče reprezentacije upitni su samo Modrićevi nastupi na pripremnim utakmicama protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja), dok nastup na SP-u ne bi trebao biti pod upitnikom. Prvu utakmicu na turniru Hrvatska igra protiv Engleske 17. lipnja i za očekivati je da će kapetan sa zaštitnom maskom povesti 'vatrene' u još jednom pohodu na svjetsku medalju.