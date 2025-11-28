Talijanska ikona bila na teškoj operaciji: Polako idem naprijed

Ikona talijanskog nogometa, Gianluca Zambrotta (48), izašao je iz bolnice nakon operacije nogu. Bivšem igraču Juventusa, Milana i Barcelone dijagnosticirana je rijetka i teška bolest kostiju zvanoj genu varum. To je stanje u kojem mu se kosti nogu savijaju prema van, dok se stopala dodiruju pa mu noge poprimaju oblik slova "o". Zambrotta je trpio užasne bolove kad mu se pojavilo ovo stanje, a sada je obavio prvu operaciju.

Legendarni Talijan javio se pratiteljima na Instagramu s porukom "Polako, ali ravno naprijed". Liječnici su bili u čudu kako uopće može hodati te je ova operacija bila neizbježna, a služi tome da se odgodi neizbježna ugradnja potpune proteze. Ovaj zahvat kojem se podvrgnuo Zambrotta zove se osteotomija, a on je objasnio što mu točno rade tim zahvatom.

- U praksi mi ispravljaju noge tako što mi režu male dijelove kosti iznad i ispod te mi ugrađuju pločice - rekao je.

Nakon igračke karijere, Zambrotta se okušao i kao trener u klubovima Delhi Dynamos i Jiangsu Suning, a danas radi kao cijenjeni stručni komentator u svojoj domovini. Za vrijeme karijere nije imao velikih ozljeda, ali se sada bori s ovim opakim stanjem zbog kojeg mu moraju rezati kosti. Njegova ispovijest podsjetnik je na teški danak koji vrhunski sport može uzeti.

