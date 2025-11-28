Obavijesti

TRPIO VELIKE BOLOVE

Talijanska ikona bila na teškoj operaciji: Polako idem naprijed

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Instagram

Gianluca Zambrotta se u mirovini bori sa stanjem zvanim genu varum. Zbog toga mu se noge savijaju prema van. Zbog toga je morao na operaciju kojojm je bar nakratko odgodio ugradnju potpune proteze

Ikona talijanskog nogometa, Gianluca Zambrotta (48), izašao je iz bolnice nakon operacije nogu. Bivšem igraču Juventusa, Milana i Barcelone dijagnosticirana je rijetka i teška bolest kostiju zvanoj genu varum. To je stanje u kojem mu se kosti nogu savijaju prema van, dok se stopala dodiruju pa mu noge poprimaju oblik slova "o". Zambrotta je trpio užasne bolove kad mu se pojavilo ovo stanje, a sada je obavio prvu operaciju. 

Legendarni Talijan javio se pratiteljima na Instagramu s porukom "Polako, ali ravno naprijed". Liječnici su bili u čudu kako uopće može hodati te je ova operacija bila neizbježna, a služi tome da se odgodi neizbježna ugradnja potpune proteze. Ovaj zahvat kojem se podvrgnuo Zambrotta zove se osteotomija, a on je objasnio što mu točno rade tim zahvatom. 

- U praksi mi ispravljaju noge tako što mi režu male dijelove kosti iznad i ispod te mi ugrađuju pločice - rekao je.

Nakon igračke karijere, Zambrotta se okušao i kao trener u klubovima Delhi Dynamos i Jiangsu Suning, a danas radi kao cijenjeni stručni komentator u svojoj domovini. Za vrijeme karijere nije imao velikih ozljeda, ali se sada bori s ovim opakim stanjem zbog kojeg mu moraju rezati kosti. Njegova ispovijest podsjetnik je na teški danak koji vrhunski sport može uzeti. 
 

