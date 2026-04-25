NEIZOSTAVNI MODRIĆ

Talijanska legenda: Treba dati mlađima šansu, ali ne kada je u pitanju Luka Modrić. Sjajan je...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Pokušao bih ga zadržati jer je odigrao fantastičnu sezonu na osobnoj razini, a i samo zbog toga da ga imaš kao oslonac i referencu u svlačionici, rekao je Gianluca Zambrotta

Veliki derbi talijanskog prvenstva odigrat će Milan i Juventus u nedjelju (20.45) na San Siru. Milan ima tri boda više od Juventusa na tablici i dobio bi veliki vjetar u leđa pobjedom u derbiju, a poraz bi stavio dodatne upitnike ogo glave. Milan je treći (66), Juve četvrti (63), a peti Como ima 58 bodova te ako pobjedi, a Milan izgubi, bit će napeto do kraja. U najavi susreta Gazzetta je razgovarala s talijanskom ikonom, Gianlucom Zambrottom.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
- Ono što Max kaže o manjem broju primljenih golova je istinito i vrijedno poštovanja, ali kada je cilj osvojiti Scudetto, onda očekujem još nekoliko golova. Mnogo toga ovisi o igračima u momčadi: u prvoj polovici sezone Milan je imao vrhunskog Pulišića. Tada nitko drugi nije uspio napraviti razliku. Füllkrug, Gimenez i Nkunku nisu ostavili trag. S napadačem koji postiže 15-20 golova u sezoni, sigurno bi bio bliže Interu - započeo je Zambrotta.

Upitan je i treba li Milan davati priliku mlađim igračima, a osvrnuo se onda na Modrića.

- Da, treba davati prostor mladima, ali u slučaju Luke Modrića - ne. Pokušao bih ga zadržati jer je odigrao fantastičnu sezonu na osobnoj razini, a i samo zbog toga da ga imaš kao oslonac i referencu u svlačionici. Leao? Svatko tko kaže da je osrednji, griješi. Ako je fokusiran, on čini razliku. Najbolji je na krilu. Razoran je kada napada braniča 1 na 1 - rekao je legendarni Talijan.

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi
Gvardiol i Kovačić dobivaju novog trenera? Evo tko je glavni kandidat za klupu Cityja na ljeto
ŠUŠKA SE...

Gvardiol i Kovačić dobivaju novog trenera? Evo tko je glavni kandidat za klupu Cityja na ljeto

Maresca je u trenerskoj karijeri vodio Parmu, Leicester City i Chelsea, s kojim je osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo. S klupe "plavaca" je otišao 1. siječnja ove godine zbog neslaganja s upravom kluba

