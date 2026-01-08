Talijanski biatlonac pobijedio za pokojnog kolegu. Preminuo je dva dana nakon utrke u hotelu

Talijanski biatlonac Tommaso Giacomel pobjednik je četvrtog ovosezonskog sprinta iz kalendara Svjetskog kupa, koji je u četvrtak održan u njemačkom Oberhofu, a pobjedu je posvetio nedavno preminulom prijatelju, norveškom reprezentativcu Sivertu Guttormu Bakkenu. Giacomel je na dionici od 10 km imao jedan promašaj u ležećem stavu, ali je bio izrazito brz u trkačkom dijelu postavivši pobjedničko vrijeme od 25 minuta i 1.7 sekundi.

Domaće navijače je razveselio Philipp Nawrath osvajanjem drugog mjesta, također uz jedan promašaj, ali u stojećem stavu. Njemački biatlonac je za pobjednikom zaostao 13.2 sekundi. Treći je bio Norvežanin Johannes Dale-Skjevdal sa zaostatkom od 25.2 sekundi.

Za 25-godišnjeg Talijana ovo je četvrta pobjeda u karijeri, a već treća u ovoj sezoni u kojoj je bio najbolji i u sprintu u austrijskom Hochfilzenu te u disciplini "mass start" u francuskom Le Grand Bornandu, posljednjem natjecanju u prošloj kalendarskoj godini.

Samo dva dana nakon te utrke, u kojoj je osvojio 20. mjesto, Norvežanin Sivert Guttorm Bakken je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi, tijekom treninga u Italiji. Pronašao ga je njegov reprezentativni kolega Johan-Olav Botn, vodeći u Svjetskom kupu, koji je odlučio propustiti natjecanja u Oberhofu, gdje je Bakkenu prije početka utrke odana počast.

Današnjom pobjedom Tommaso Giacomel je s 234 boda preuzeo vodstvo u redoslijedu za sprinterski Mali kristalni globus, a drugi je Botn s 200 bodova. Ta su dvojica biatlonaca na vrhu redoslijeda i za Veliki kristalni globus, ali u obrnutim ulogama. Vodeći je Botn s 560 bodova, a Giacomel ima 521 bod. U četvrtak (14.15 sati) će se u Oberhofu za bodove u sprintu boriti i biatlonke.