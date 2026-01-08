Obavijesti

Sport

TUGA U SVJETSKOM KUPU

Talijanski biatlonac pobijedio za pokojnog kolegu. Preminuo je dva dana nakon utrke u hotelu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Talijanski biatlonac pobijedio za pokojnog kolegu. Preminuo je dva dana nakon utrke u hotelu
Foto: Matthew Childs

Pobjeda Giacomela u Oberhofu! Talijanski biatlonac posvetio uspjeh preminulom prijatelju. Njemačka publika slavila Nawratha na drugom mjestu

Admiral

Talijanski biatlonac Tommaso Giacomel pobjednik je četvrtog ovosezonskog sprinta iz kalendara Svjetskog kupa, koji je u četvrtak održan u njemačkom Oberhofu, a pobjedu je posvetio nedavno preminulom prijatelju, norveškom reprezentativcu Sivertu Guttormu Bakkenu. Giacomel je na dionici od 10 km imao jedan promašaj u ležećem stavu, ali je bio izrazito brz u trkačkom dijelu postavivši pobjedničko vrijeme od 25 minuta i 1.7 sekundi.

Domaće navijače je razveselio Philipp Nawrath osvajanjem drugog mjesta, također uz jedan promašaj, ali u stojećem stavu. Njemački biatlonac je za pobjednikom zaostao 13.2 sekundi. Treći je bio Norvežanin Johannes Dale-Skjevdal sa zaostatkom od 25.2 sekundi.

Za 25-godišnjeg Talijana ovo je četvrta pobjeda u karijeri, a već treća u ovoj sezoni u kojoj je bio najbolji i u sprintu u austrijskom Hochfilzenu te u disciplini "mass start" u francuskom Le Grand Bornandu, posljednjem natjecanju u prošloj kalendarskoj godini.

Samo dva dana nakon te utrke, u kojoj je osvojio 20. mjesto, Norvežanin Sivert Guttorm Bakken je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi, tijekom treninga u Italiji. Pronašao ga je njegov reprezentativni kolega Johan-Olav Botn, vodeći u Svjetskom kupu, koji je odlučio propustiti natjecanja u Oberhofu, gdje je Bakkenu prije početka utrke odana počast.

Današnjom pobjedom Tommaso Giacomel je s 234 boda preuzeo vodstvo u redoslijedu za sprinterski Mali kristalni globus, a drugi je Botn s 200 bodova. Ta su dvojica biatlonaca na vrhu redoslijeda i za Veliki kristalni globus, ali u obrnutim ulogama. Vodeći je Botn s 560 bodova, a Giacomel ima 521 bod. U četvrtak (14.15 sati) će se u Oberhofu za bodove u sprintu boriti i biatlonke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026