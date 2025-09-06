Talijanski igrač otkrio: 'Gattuso nam je dijelio pljuske, ja sam dobio jednu točno po vratu...'

Gennaro Gattuso nije mogao zamisliti bolji debi na klupi Italije. Njegova momčad bila je raspucana i ubojita te je Estonija pala s lakoćom, kako se i očekuje od reprezentacije kao što je Italija. Azzurima je ovo treća kvalifikacijska utakmica, a uz Estoniju pobijedili su i Moldaviju, dok su u prvoj utakmici izgubili od Norveške 3-0. Gattuso je bio zadovoljan igrom, a jedan od igrača je komentirao i pristup novog trenera.

Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

- Moramo zahvaliti momcima na ovakvoj predstavi, jedino nam je nedostajao pogodak u prvom dijelu. Pokazali su odličan stav, bili su marljivi. Prva utakmica je završena, a sad kreće priprema za drugi susret. Igrali smo s dva centarfora, znali smo da ćemo propustiti nekoliko kontra napada, jer smo htjeli napadati i to znači da se neki rizici moraju uzeti u obzir na ovoj razini. Igrali smo protiv momčadi koja je malo slabija od nas, uz dužno poštovanje, bilo je jedino ispravno pristupiti utakmici na ovaj način - rekao je legendarni "Rino" za RAI Sport pa dodao:

- Ništa se ne smije uzeti zdravo za gotovo. Igrači su jedini zaslužni za ovu pobjedu i to zbog stava kojeg su pokazali kroz cijelu utakmicu. Imamo cilj, učiniti navijače sretnima i vratiti entuzijazam Talijanima. Svi znaju da volim borbenu momčad, jer se greške mogu priuštiti, ali treba se na pravi način postaviti. Sad se pripremamo za ponedjeljak.

Foto: Luca Rossini/IPA Sport / ipa-age

Italija je svih pet golova zabila u drugom poluvremenu te se u prvom dosta mučila i nije našla način za "probiti" Estonce. Gattuso je u svlačionici očito podigao igrače koji su potpuno nadigrali protivnika u nastavku. Novog izbornika i njegov način rada komentirao je i jedan od strijelaca protiv Estonije, Giacomo Raspadori.

- Gattuso je dijelio pljuske. Ja sam osobno dobio jednu na poleđini vrata. U ovih zadnjih par dana nam je pokazao puno odlučnosti i borbe, jer ipak smo talentirana momčad, ali moramo skupiti snage i pokazati je na terenu. Imali smo konkretnu utakmicu od prve do zadnje minute, jer pet pogodaka ovakvoj ekipi nije baš lako zabiti - rekao je Raspadori za Sky Sport.