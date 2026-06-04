Talijanski insajder: Garciju želi nekoliko klubova iz La Lige

Gonzalo Garcia (42) je trener Hajduka, ali uskoro bi mogao napustiti Split ako je vjerovati riječima talijanskog insajdera Mattea Moretta. On piše kako ga vrebaju klubovi iz La Lige, ali nije točno definirao koji.

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- Gonzalo García, trener Hajduka s ugovorom do 2028. godine, pobudio je interes klubova u La Ligi nakon što se etablirao kao jedan od španjolskih menadžera s najvećim potencijalom u Europi.

Gonzalo García, entrenador del Hajduk Split y con contrato hasta 2028, despierta interés en LaLiga tras consolidarse como uno de los técnicos españoles con mayor proyección de Europa. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 4, 2026

Garcia je na klupu Hajduka stigao 2025. godine u srpnju. Od tad je Splićane vodio na 43 susreta, pobijedio 24 puta, devet je utakmica odigrao neriješeno, a gubio 10 puta. U karijeri je vodio Istru u dva navrata, nizozemski Twente te portugalsku Aroucu.

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S Hajdukom je protekle sezone završio drugi u HNL-u; imao je 18 bodova manje od prvog Dinama. U četvrtfinalu Kupa ispao je od Rijeke (3-2) u preokretu kluba s Rujevice u sudačkoj nadoknadi.