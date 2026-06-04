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Talijanski insajder: Garciju želi nekoliko klubova iz La Lige

Piše Ivan Kužela,
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Talijanski insajder: Garciju želi nekoliko klubova iz La Lige
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Trener Hajduka Gonzalo Garcia navodno je na radaru klubova iz La Lige. Trenirao je klubove u Portugalu i Nizozemskoj, a nakon Hrvatske mogao bi i u Španjolsku

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Gonzalo Garcia (42) je trener Hajduka, ali uskoro bi mogao napustiti Split ako je vjerovati riječima talijanskog insajdera Mattea Moretta. On piše kako ga vrebaju klubovi iz La Lige, ali nije točno definirao koji.

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Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu... 00:47
Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu... | Video: 24sata/pixsell

- Gonzalo García, trener Hajduka s ugovorom do 2028. godine, pobudio je interes klubova u La Ligi nakon što se etablirao kao jedan od španjolskih menadžera s najvećim potencijalom u Europi. 

Garcia je na klupu Hajduka stigao 2025. godine u srpnju. Od tad je Splićane vodio na 43 susreta, pobijedio 24 puta, devet je utakmica odigrao neriješeno, a gubio 10 puta. U karijeri je vodio Istru u dva navrata, nizozemski Twente te portugalsku Aroucu.

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S Hajdukom je protekle sezone završio drugi u HNL-u; imao je 18 bodova manje od prvog Dinama. U četvrtfinalu Kupa ispao je od Rijeke (3-2) u preokretu kluba s Rujevice u sudačkoj nadoknadi. 

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Komentari 3
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