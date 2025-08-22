Talijanski insajder: Hajduk Split dovodi dvojicu igrača iz La Lige!

Hugo Guillamón potpisat će za Hajduk iz Splita, objavio je talijanski insajder Matteo Moretto na X-u. Talijan je posljednjih godina zaradio reputaciju pouzdanog insajdera, a isti izvor navodi da na Poljud stiže i Edgar González iz Almerije.

Guillamón je poznato ime iz La Lige, a cijelu karijeru proveo je u Valenciji za koju je odigrao 146 utakmica. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura. Može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog, a ugovor sa "šišmišima" veže ga do idućeg ljeta.

González je seniorsku karijeru započeo u drugoj momčadi Espanyola, a put ga je preko Cornelle, Betisa i Ovieda odveo do Almerije gdje igra od 2023. Kao i Guillamón, dobro se snalazi na pozicijama u centru obrane, ali i na poziciji "šestice", a prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.