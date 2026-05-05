Talijanski insajder: Hrvatski napadač će igrati u Werderu

Nogometaš mlade ekipe Wolfsburga Karlo Šimić (18) postat će novi član Werder Bremena, piše poznati talijanski insajder Lorenzo Lepore. Trenutačno nastupa za juniore Wolfsburga; u 50 utakmica zabio je 25 golova i podijelio četiri asistencije. Za njemačkog prvoligaša potpisat će na iduće četiri godine.

Prema Transfermarktu ugovor mu istječe krajem sezone, što znači da će u Werder bez odštete. Karijeru je počeo u omladinskom pogonu St. Paulija, a do sad su za njega interes pokazali Juventus, Atletico Madrid i Leeds United, ali odlučio je ostati u Njemačkoj i pridružiti se osvajaču Bundeslige 2004. godine, tri godine prije njegovog rođenja.

Trenutačno je član Hrvatske U-19 selekcije; za mlađe uzraste 'vatrenih' odigrao je 18 utakmica i zabio četiri gola. Rođen je u Hamburgu, a HNS pomno prati njegov razvoj i ne želi ga prepustiti Nijemcima.