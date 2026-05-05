Obavijesti

Sport

Komentari 0
MLADI 'VATRENI'

Talijanski insajder: Hrvatski napadač će igrati u Werderu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Talijanski insajder: Hrvatski napadač će igrati u Werderu
Pula: Hrvatska protiv Portugala na U-19 prijateljskom turniru | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Karlo Šimić, mladi talent Wolfsburga, prijeći će u Werder Bremen na kraju sezone. U 50 utakmica za juniore Wolfsburga zabio je 25 golova, a ugovor će s njemačkim prvoligašem potpisati na iduće četiri godine

Admiral

Nogometaš mlade ekipe Wolfsburga Karlo Šimić (18) postat će novi član Werder Bremena, piše poznati talijanski insajder Lorenzo Lepore. Trenutačno nastupa za juniore Wolfsburga; u 50 utakmica zabio je 25 golova i podijelio četiri asistencije. Za njemačkog prvoligaša potpisat će na iduće četiri godine. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju 03:41
Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju | Video: Josip Tolić/24sata

Prema Transfermarktu ugovor mu istječe krajem sezone, što znači da će u Werder bez odštete. Karijeru je počeo u omladinskom pogonu St. Paulija, a do sad su za njega interes pokazali Juventus, Atletico Madrid i Leeds United, ali odlučio je ostati u Njemačkoj i pridružiti se osvajaču Bundeslige 2004. godine, tri godine prije njegovog rođenja.

Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trenutačno je član Hrvatske U-19 selekcije; za mlađe uzraste 'vatrenih' odigrao je 18 utakmica i zabio četiri gola. Rođen je u Hamburgu, a HNS pomno prati njegov razvoj i ne želi ga prepustiti Nijemcima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026