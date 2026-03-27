Talijanski insajder: Lokomotiva na korak do prodaje Diopa, Norvežani će ga 'masno' platiti

Norveški Brann nalazi se vrlo blizu dogovora s Lokomotivom oko transfera Cheikha Mbackea Diopa, piše talijanski insajder Lorenzo Lepore. Pregovori su, prema dostupnim informacijama, a senegalski bi se nogometaš novoj momčadi mogao priključiti već početkom idućeg tjedna. Zagrebački bi klub od tog posla trebao uprihoditi oko 2.5 milijuna eura.

Ako transfer uskoro bude potvrđen, Lokomotiva će realizirati još jedan vrijedan izlazni posao, čime nastavlja praksu razvoja i prodaje igrača. Tijekom ove zime klub je za sličan iznos prodao i Fabijana Krivaka, mladog ofenzivnog veznjaka i hrvatskog reprezentativca, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na milijun i pol eura.

Diop, prema istom izvoru, vrijedi oko milijun eura. Iako je prošloga rujna produžio ugovor s Lokomotivom do ljeta 2029., sve upućuje na to da će uskoro promijeniti sredinu. Za prvu momčad upisao je 22 nastupa i postigao jedan pogodak. U zagrebačku momčad stigao je iz Laberije, koja se natjecala u četvrtom rangu albanskog nogometa. Tamo je došao u ljeto 2023. iz senegalske momčadi Wally Daan, u kojoj je i započeo karijeru. Koliko je Diopov proboj neočekivan, pokazuje i činjenica da do rujna prošle godine nije imao ni zabilježenu tržišnu vrijednost na Transfermarktu.

Posljednji nastup za Lokomotivu imao je u 22. kolu HNL-a protiv Slavena u Koprivnici, no utakmicu je morao napustiti već u 15. minuti zbog ozljede.