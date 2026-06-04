Talijanski insajder: Modrić će zaključiti karijeru poslije SP-a!

Kapetan Luka Modrić (40) ponovno će povesti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo. Protekla dva Mundijala obilježili su veliki uspjesi i medalje, a sada hrvatski maestro želi ponoviti te dosege. Ipak, ostaje pitanje nastavka njegove igračke karijere. U 40. godini i dalje je najbolji igrač Milana, bez kojega je početni sastav teško zamisliv, ali i jedan od najboljih veznjaka Italije općenito. Ugovor s Milanom veže ga do ljeta ove godine, a "rossoneri" su već započeli pregovore o nastavku suradnje.

Klub ga želi zadržati, ali nekoliko okolnosti otežava dogovor. Milan je u posljednjem kolu ispustio priliku da se sljedeće sezone natječe u Ligi prvaka, što je bio jedan od ciljeva. Posljedice toga neuspjeha snosio je Massimiliano Allegri, koji je dobio otkaz. Upravo neigranje Lige prvaka i smjena trenera koji je na Modriću gradio igru otežavaju pregovore oko produljenja ugovora. Bili su to jedni od uvjeta da Modrić i sljedeće sezone, s 41 godinom, zaigra za "rossonere".

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Stoga se otvara pitanje nastavka karijere. Već se prije špekuliralo kako bi mogao zaključiti karijeru poslije Svjetskog prvenstva, a kao opcija spominje se i odlazak u Real Madrid. Florentino Perez, koji se natječe za novi mandat na čelu "kraljevskog kluba", već je najavio kako u Madrid želi vratiti Modrića, ali i Tonija Kroosa. Ipak, ne u igračkim ulogama, nego kao mentore. Dvojac koji je zlatnim slovima upisan u povijest najvećega kluba na svijetu trebao bi donijeti toliko potreban pobjednički mentalitet.

Prema pisanju novinara Nicolòa Schire, hrvatski kapetan navodno je odlučio završiti profesionalnu karijeru nakon nastupa na sljedećem Svjetskom prvenstvu. Nakon posljednje utakmice Modrić je, prema talijanskim medijima, bio vidno emotivan i duboko razočaran raspletom sezone. Nakon nekoliko dana razmišljanja navodno je zaključio da je vrijeme za završno poglavlje velike karijere.

Na njegovu odluku navodno su utjecale i nestabilnosti unutar kluba, uključujući probleme na relaciji Zlatan Ibrahimović - Massimiliano Allegri te promjene u stručnom stožeru.

Sada mu je glavni cilj posljednji put zaigrati za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Modrić želi potpuno usmjeriti energiju prema reprezentaciji i oprostiti se na najvećoj sceni, navodi Talijan.