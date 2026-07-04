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Talijanski insajder plasirao 'bombu': Luka Modrić ipak ostaje s 'vatrenima' i Milanom!

Piše Jakov Drobnjak,
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Talijanski insajder plasirao 'bombu': Luka Modrić ipak ostaje s 'vatrenima' i Milanom!
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
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Modrić sve drži u tajnosti, ali insajder tvrdi: maestro još godinu dana ostaje u Milanu i Hrvatskoj

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Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu i odmah se postavilo jedno pitanje. Što će odlučiti kapetan Luka Modrić? nakon utakmice s Portugalom nije htio komentirati tu situaciju, a s obzirom na to da mu je istekao ugovor i s Milanom, pojavila se mogućnost da okači kopačke o klin. Ipak, talijanski insajder Lorenzo Lepore zagolicao je maštu navijačima.

- Modrić vjerojatno nastavlja karijeru još godinu dana s Milanom i Hrvatskom, ne bi trebao objaviti umirovljenje nakon poraza na SP-u od Portugala. Hrvatski maestro vjerojatno će nastaviti karijeru još godinu dana, ostajući u AC Milanu i dalje nastupajući za Hrvatsku na međunarodnoj razini - napisao je Lepore na društvenim mrežama.

Nitko ne bi bio sretniji od navijača Hrvatske i Milana da Modrić ostane još jednu godinu u nogometu. Hrvatsku očekuje Liga nacija, a Milan ima europske obaveze u kojima bi im Modrić zasigurno pomogao. Ništa još nije službeno, kapetan će malo odmoriti, a onda donijeti odluku koja zanima cijeli nogometni svijet.

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Komentari 12
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