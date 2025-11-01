Obavijesti

Talijanski insajder: Sučića su u Inter doveli u tišini. Odbio je ponude dva europska velikana

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Talijanski insajder: Sučića su u Inter doveli u tišini. Odbio je ponude dva europska velikana
Bivši veznjak Dinama oduševljava talijansku nogometnu javnost, zabio je svoj prvi gol za Inter, a sada je talijanski insajder Gianluigi Longari otkrio je nepoznate detalje velikog transfera

Petar Sučić (22) zabio je prvi gol za milanski Inter u utakmici protiv Fiorentine u devetom kolu Serie A. Inter je slavio 3-0, a Sučić je nakon asistencije Lautara Martineza pospremio drugi gol na utakmici 71. minuti.

Hrvat je za Inter nastupio 15 puta, a uz jedan gol, do sada je ostvario i tri asistencije. Protiv Fiorentine je bio u početnoj postavi i odigrao svih 90 minuta, a trener Christian Chivu (45) daje sve više prilika bivšem veznjaku Dinama.

Serie A - Inter Milan v Fiorentina
Talijanski insajder Gianluigi Longari objavio je tekst u kojemu je otkrio detalje transfera vrijednog 15,5 milijuna eura.

- Posao dovođenja Sučića iz zagrebačkog Dinama je sklopljen u tišini, dok je hrvatski talent još bio izvan terena zbog ozljede. Interov sportski direktor Piero Ausilio je bio ispred svih, vjerujući u njega prije nego što je eksplodirao u Serie A - navodi Talijan.

Longari tvrdi kako se Sučić izdvaja od ostalih suigrača i da mu talijanska liga odlično odgovara te da bi mogao naslijediti lijevog veznog Henriha Mhitarjana (36).

- Rad menadžmenta sportskog sektora Intera, međutim, započeo je mnogo ranije i u potpunosti opravdava naizgled nisku cifru od 14 milijuna eura odštete i 2,5 milijuna bonusa Dinamu te plaće od milijun i pol eura godišnje igraču. Toliko su "nerazzurri" platili da dovedu Sučića i preteknu veliku konkurenciju - rekao je Longari.

Serie A - Napoli v Inter Milan
Sučićev transfer bio je gotov već krajem prošle godine, u vrijeme dok se još oporavljao od ozljede i izbivanja s terena tri mjeseca. Talijan tvrdi da su za 22-godišnjaka bili zainteresirani više stranih klubova.

- Da ostanemo unutar Italije, primjerice, pojavio se Milan. Ali tek nakon povratka Sučića na teren, u vrijeme utakmice Lige prvaka (koju je Sučić propustio) u kojoj su "rossoneri" propustili izravno plasirati se u nokaut fazu. U tim danima siječnja pojavio se i Juventus s direktorom Cristianom Giuntolijem - rekao je Longari.

Također je otkrio kako je održano nekoliko videopoziva s upravom Dinama i da su još dva velika kluba bila zainteresirana za dolazak Sučića, ali on je to odbio.

- Isto se dogodilo i Atletico Madridu i Borussiji Dortmund. Oba su kluba bila spremna ponuditi iznose veće od onih koje je Inter platio, ali Sučić je održao obećanje Interu i njihovom sportskom direktoru - rekao je. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
