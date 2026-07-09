Talijanski insajder tvrdi: Dalića traže brojne reprezentacije

Zlatko Dalić je nakon napuštanja Hrvatske 'vruća roba', barem tako tvrdi talijanski novinar i nogometni insajder Lorenzo Lepore.

- Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem. Privukao je interes Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kao što je prethodno objavljeno, a nedavno su, nakon službenog priopćenja HNS-a, ozbiljan interes pokazali i Meksiko te Kolumbija - tvrdi Lepore.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: following his departure from the Croatia NT role, multiple national teams have already made contact regarding Zlatko Dalić.



He has attracted interest from the UAE, Saudi Arabia, Qatar, and South Korea, as previously reported — and more recently, Mexico and… pic.twitter.com/y28ZtUxRIS — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 9, 2026

Prije nego što je u listopadu 2017. godine preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Zlatko Dalić je izgradio vrlo uspješnu karijeru na Bliskom istoku (u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima).

Od 2010. do 2012. vodio je saudijski Al Faisaly. Mali klub je podigao u sam vrh saudijskog nogometa i izborio povijesni plasman u Kup kralja. 2013. je preuzeo Al Hilal. Prvo je vodio B momčad ovog saudijskog giganta, a ubrzo je preuzeo prvu momčad s kojom je osvojio Kup princa (Kup kralja) i osigurao plasman u nokaut-fazu azijske Lige prvaka.

Al Ain je vodio od 2014. do 2017. To mu je bio posljednji i najuspješniji klupski angažman prije reprezentacije. S ovim klubom iz UAE-a osvojio je prvenstvo, predsjednički kup i superkup, a najveći rezultat bio je plasman u finale azijske Lige prvaka 2016. godine.