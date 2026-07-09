Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem, tvrdi Lorenzo Lepore.
Talijanski insajder tvrdi: Dalića traže brojne reprezentacije
Zlatko Dalić je nakon napuštanja Hrvatske 'vruća roba', barem tako tvrdi talijanski novinar i nogometni insajder Lorenzo Lepore.
- Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem. Privukao je interes Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kao što je prethodno objavljeno, a nedavno su, nakon službenog priopćenja HNS-a, ozbiljan interes pokazali i Meksiko te Kolumbija - tvrdi Lepore.
𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: following his departure from the Croatia NT role, multiple national teams have already made contact regarding Zlatko Dalić.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 9, 2026
He has attracted interest from the UAE, Saudi Arabia, Qatar, and South Korea, as previously reported — and more recently, Mexico and… pic.twitter.com/y28ZtUxRIS
Prije nego što je u listopadu 2017. godine preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Zlatko Dalić je izgradio vrlo uspješnu karijeru na Bliskom istoku (u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima).
Od 2010. do 2012. vodio je saudijski Al Faisaly. Mali klub je podigao u sam vrh saudijskog nogometa i izborio povijesni plasman u Kup kralja. 2013. je preuzeo Al Hilal. Prvo je vodio B momčad ovog saudijskog giganta, a ubrzo je preuzeo prvu momčad s kojom je osvojio Kup princa (Kup kralja) i osigurao plasman u nokaut-fazu azijske Lige prvaka.
Al Ain je vodio od 2014. do 2017. To mu je bio posljednji i najuspješniji klupski angažman prije reprezentacije. S ovim klubom iz UAE-a osvojio je prvenstvo, predsjednički kup i superkup, a najveći rezultat bio je plasman u finale azijske Lige prvaka 2016. godine.
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