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Talijanski insajder tvrdi: Dalića traže brojne reprezentacije

Piše Filip Sulimanec,
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Talijanski insajder tvrdi: Dalića traže brojne reprezentacije
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem, tvrdi Lorenzo Lepore.

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Zlatko Dalić je nakon napuštanja Hrvatske 'vruća roba', barem tako tvrdi talijanski novinar i nogometni insajder Lorenzo Lepore.

 - Nakon njegova odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, više nacionalnih saveza već je stupilo u kontakt sa Zlatkom Dalićem. Privukao je interes Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kao što je prethodno objavljeno, a nedavno su, nakon službenog priopćenja HNS-a, ozbiljan interes pokazali i Meksiko te Kolumbija - tvrdi Lepore.

Prije nego što je u listopadu 2017. godine preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Zlatko Dalić je izgradio vrlo uspješnu karijeru na Bliskom istoku (u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima).

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Od 2010. do 2012. vodio je saudijski Al Faisaly. Mali klub je podigao u sam vrh saudijskog nogometa i izborio povijesni plasman u Kup kralja. 2013. je preuzeo Al Hilal. Prvo je vodio B momčad ovog saudijskog giganta, a ubrzo je preuzeo prvu momčad s kojom je osvojio Kup princa (Kup kralja) i osigurao plasman u nokaut-fazu azijske Lige prvaka.

Al Ain je vodio od 2014. do 2017. To mu je bio posljednji i najuspješniji klupski angažman prije reprezentacije. S ovim klubom iz UAE-a osvojio je prvenstvo, predsjednički kup i superkup, a najveći rezultat bio je plasman u finale azijske Lige prvaka 2016. godine.

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Komentari 20
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