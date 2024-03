Talijanski izbornik izostavio iz reprezentacije igrača Intera zbog rasističkog skandala...

Rasizam u sportu veliki je problem u cijelom svijetu, a ponajviše je prisutan u Italiji. Posljednjih godina nerijetko smo svjedočili skandaloznim scenama gdje su tamnopute igrače vrijeđali gledatelji s tribina, ali i protivnički igrači. Mario Balotelli i Romelu Lukaku su svojevremeno htjeli napustiti travnjak nakon gnjusnih uvreda i javno su pričali o ovome problemu, ali gotovo se ništa nije promijenilo.

Nova žrtva rasističkog napada je stoper Napolija Juan Jesus. Kako on tvrdi, stoper Intera i talijanske reprezentacije, Francesco Acerbi, uvrijedio ga je tijekom derbija proteklog vikenda. To je došlo i do talijanskog izbornika Luciana Spallettija koji je izostavio Acerbija iz reprezentacije i pozvao drugog igrača za prijateljske utakmice koje čekaju Italiju u ožujku. Podsjetimo, Azzuri će u lipnju igrati protiv Hrvatske na Europskom prvenstvu i pitanje je hoće li Acerbi biti dio momčadi nakon ovog ispada.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

A on i dalje tvrdi da je nevin i da je Jesus sve pogrešno shvatio.

- Miran sam i znam da sam nevin jer nikada nisam izrekao ništa rasističko. Profesionalac sam već 20 godina, dobro znam što govorim i nikada iz mojih usta nije izašla rasistička riječ. Rasistima i rasizmu poručujem da idu u ku*ac i najviše mi je u ovoj situaciji žao što neću igrati za reprezentaciju u utakmicama ovog mjeseca. Juan Jesus je očito nešto pogrešno shvatio. Na terenu svašta govorimo jedni drugima tijekom utakmice, to je nogomet. Ali kada meč završi, pružimo si ruke i sve bude kao prije.

O svemu se oglasio i Juan Jesus. Otkrio je kako mu se Acerbi ispričao nakon utakmice, čime je priznao svoju krivicu, ali u medijima tvrdi drugačije. To je ponukalo brazilskog nogometaša da se javno oglasi.

- Za mene je slučaj bio gotov na terenu kada mi se Acerbi ispričao. Iskreno, rado bih da se ne moram vraćati nečemu tako ružnom kao ono što sam proživio. No, čitajući ono što je Acerbi izjavio, a to je potpuno drugačije od onoga što se dogodilo i što je nedvojbeno dokazano video snimkom, kao i njegovim moljenjem mene da mu oprostim, ne mogu dopustiti da šutim. Jer se protiv rasizma treba boriti sada i odmah. Acerbi mi je rekao: "Crni, odlazi! Ti si samo crnac." Nakon što sam prijavio sucu što mi je rekao, priznao je da je bio u krivu i ispričao mi se. Kasnije je dodao "Znaš, meni je 'crni' samo jedna od uvreda koje si govorimo tijekom utakmica." Sada je promijenio priču i govori da me nije vrijeđao rasistički - kazao je Jesus.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Igrač Napolija požalio se sucu koji nije kaznio Acerbija, ali mogao bi talijanski nogometni savez nakon što rasvjetli sve činjenice novog rasističkog skandala.