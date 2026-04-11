Talijanski mediji kritizirali Luku Modrića: 'Najlošija utakmica!' Pogledajte njegovu statistiku

Talijanski mediji kritizirali Luku Modrića: 'Najlošija utakmica!' Pogledajte njegovu statistiku
Milan je doživio katastrofu na San Siru, izgubivši 3-0 od Udinesea. Modrić pod paljbom kritika, a Leãa izviždali. Kriza se produbljuje za "rossonere"

Milan je na San Siru doživio teško poniženje. Udinese je slavio s uvjerljivih 3-0 i gurnuo "rossonere" u duboku krizu, a momčad koja se donedavno nadala borbi za naslov sada djeluje izgubljeno. Nakon još jednog neuspjeha, pod posebnim se povećalom našao i Luka Modrić (40). Talijanski mediji gotovo su jednoglasni u ocjeni da je odigrao najslabiju utakmicu od dolaska u klub.

Eksperiment trenera Maxa Allegrija s formacijom 4-3-3 pretvorio se u taktičku katastrofu. Milan je bio bezidejan u napadu i ranjiv u obrani, što je Udinese iskoristio za laku pobjedu. Gosti su poveli u 27. minuti autogolom Bartesaghija, a deset minuta kasnije Ekkelenkamp je glavom povisio na 2-0. Priču je u drugom poluvremenu zaključio Atta za konačnih 3-0. San Siro je igrače ispratio salvom zvižduka, a posebno je na meti bio Rafael Leão. Portugalac je bio neprepoznatljiv, a publika ga je glasno izviždala prilikom izlaska iz igre.

"Ugašeni" Modrić i niske ocjene medija

U općem sivilu utopio se i Luka Modrić. Iako je pokušavao unijeti red u igru, talijanski mediji nisu imali milosti. Radio Rossonera i Eurosport Italia dali su mu ocjenu 5,5, uz opasku da su mu presjekli ključna proigravanja. Eurosport navodi i da se "možda počinje osjećati umor" te izdvaja njegov pokušaj udarca iz daljine kojim je bezuspješno pokušao probuditi suigrače. Portal TuttoMercato, uz istu ocjenu, piše: "Ako ni Modrić ne uspijeva stvoriti opasnost, onda je to najbolji dokaz dubine Milanovih problema".

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

Najstroži je bio portal Milan News, koji je Modrićevu igru ocijenio čistom peticom, navodeći kako je to bila njegova najlošija utakmica otkako je stigao u klub. Ipak, odgovornost su prebacili i na suigrače, ističući da je oko njega vladala "potpuna nepokretnost" i da ostatak momčadi nije reagirao na njegove ideje. Tribuna.com opisao je njegovu igru kao "ugašenu", dok je Sempre Milan bio najblaži s ocjenom 6. U njihovoj analizi stoji da je bio najbolji igrač Milana, ali su odmah dodali da to u ovakvoj večeri "nije pretjerano veliko priznanje".

