Talijanski mediji kritizirali Luku Modrića: 'Najlošija utakmica!' Pogledajte njegovu statistiku

Milan je na San Siru doživio teško poniženje. Udinese je slavio s uvjerljivih 3-0 i gurnuo "rossonere" u duboku krizu, a momčad koja se donedavno nadala borbi za naslov sada djeluje izgubljeno. Nakon još jednog neuspjeha, pod posebnim se povećalom našao i Luka Modrić (40). Talijanski mediji gotovo su jednoglasni u ocjeni da je odigrao najslabiju utakmicu od dolaska u klub.

Eksperiment trenera Maxa Allegrija s formacijom 4-3-3 pretvorio se u taktičku katastrofu. Milan je bio bezidejan u napadu i ranjiv u obrani, što je Udinese iskoristio za laku pobjedu. Gosti su poveli u 27. minuti autogolom Bartesaghija, a deset minuta kasnije Ekkelenkamp je glavom povisio na 2-0. Priču je u drugom poluvremenu zaključio Atta za konačnih 3-0. San Siro je igrače ispratio salvom zvižduka, a posebno je na meti bio Rafael Leão. Portugalac je bio neprepoznatljiv, a publika ga je glasno izviždala prilikom izlaska iz igre.

"Ugašeni" Modrić i niske ocjene medija

U općem sivilu utopio se i Luka Modrić. Iako je pokušavao unijeti red u igru, talijanski mediji nisu imali milosti. Radio Rossonera i Eurosport Italia dali su mu ocjenu 5,5, uz opasku da su mu presjekli ključna proigravanja. Eurosport navodi i da se "možda počinje osjećati umor" te izdvaja njegov pokušaj udarca iz daljine kojim je bezuspješno pokušao probuditi suigrače. Portal TuttoMercato, uz istu ocjenu, piše: "Ako ni Modrić ne uspijeva stvoriti opasnost, onda je to najbolji dokaz dubine Milanovih problema".

Statistika Luke Modrića

Najstroži je bio portal Milan News, koji je Modrićevu igru ocijenio čistom peticom, navodeći kako je to bila njegova najlošija utakmica otkako je stigao u klub. Ipak, odgovornost su prebacili i na suigrače, ističući da je oko njega vladala "potpuna nepokretnost" i da ostatak momčadi nije reagirao na njegove ideje. Tribuna.com opisao je njegovu igru kao "ugašenu", dok je Sempre Milan bio najblaži s ocjenom 6. U njihovoj analizi stoji da je bio najbolji igrač Milana, ali su odmah dodali da to u ovakvoj večeri "nije pretjerano veliko priznanje".

