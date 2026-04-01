Obavijesti

Sport

Komentari 2
DEBAKL 'AZZURRA'

Talijanski mediji: 'Noć u Zenici pokazala se kao noćna mora'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Prvo Mancini i Spalletti, a sad Gattuso. Što sad? Gabriele Gravina, predsjednik talijanskog saveza, je pred najvećom olujom u svojem mandatu, piše talijanska Gazzetta

Talijanska nogometna reprezentacija, četverostruki svjetski prvak, opet je ostala bez plasmana na Mundijal. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je bolja u raspucavanju jedanaesteraca i time je osigurala svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

46
Foto: Amel Emric

"Zmajevima" je to prvi plasman nakon SP-a 2014. u Brazilu, koje je, simbolično, i posljednji Mundijal na kojem su se pojavili "azzurri".  Ovo je poraz koji će glasno odjeknuti u Italiji, a tamošnji mediji najavili su "potres" u nogometnoj hijerarhiji.

"Novi povijesni poraz, ostali smo bez trećeg uzastopnog Svjetskog prvenstva," piše Gazzetta dello Sport koja dodaje u komentaru utakmice...

"Prvo Mancini i Spalletti, a sad Gattuso. Što sad? Gabriele Gravina (predsjednik talijanskog saveza, op. a.) je pred najvećom olujom u svojem mandatu."

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Tuttosport je dodao: "Talijanska katastrofa. Ovo je potpuni debakl."

"Dok Bosna slavi, Italija je u šoku," sumirao je Sky Italia, dok Quotidiano piše ...

"Noć u Zenici pokazala se kao noćna mora za Talijane. Gattusovi igrači dobro su se držali unatoč isključenju Bastonija, ali nose krivicu za promašene sjajne šanse. Sudac Turpin također je imao ulogu, pokazao je Muharemoviću samo žuti karton za prekršaj zbog kojeg je mogao biti i isključen. Promašaji Esposita i Cristantea osudili su Italiju na novo grozno razočarenje."

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE NA JEDNOM MJESTU

ČUDO U ZENICI

NA OPUS ARENI

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026