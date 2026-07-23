Talijanski mediji oduševljeni što Luka ostaje, on poručio: Moja želja da se iskupim je ogromna

Potpis je stavljen, a dileme više nema - Luka Modrić nosit će dres Milana i u sezoni 2026./2027. Hrvatski maestro, koji će u rujnu napuniti 41 godinu, aktivirao je klauzulu u ugovoru i produžio vjernost "rossonerima" na još jednu sezonu, a ta je vijest s oduševljenjem dočekana na Apeninima. Ugledni talijanski mediji ne vide ga samo kao iskusnog veterana, već kao centralnu figuru oko koje će se graditi novi, ambiciozni Milan pod vodstvom trenera Rúbena Amorima. Za samog Modrića, ostanak je motiviran jednim ciljem: iskupljenjem.

Centralna figura novog projekta

Najugledniji talijanski sportski dnevnik, La Gazzetta dello Sport, opisuje Modrićev ostanak kao ključan potez za klub koji se želi vratiti u vrh. U analizi se navodi kako se od Hrvata u novoj sezoni neće tražiti da ponovi izvanrednu minutažu iz prve godine, kada je na terenu proveo čak 2816 minuta. Da nije bilo loma jagodične kosti krajem travnja, lako bi prebacio i granicu od tri tisuće minuta.

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Umjesto toga, od njega će se tražiti drugačija vrsta žrtve: iako će fizički biti manje opterećen, njegova uloga vođe u svlačionici i mentora mlađim igračima bit će izraženija no ikad. On je spona između svlačionice i novog trenera Amorima, čovjek čija riječ ima težinu i čiji pristup služi kao primjer suigračima. Njegova odluka da ostane, unatoč odlasku sportskog direktora Iglija Tarea i trenera Massimiliana Allegrija koji su ga doveli, dokaz je lojalnosti i vjere u projekt koji mu je predstavljen. Iako je imao i druge ponude, uključujući emotivni povratak u Dinamo, Modrić je ostao vjeran Milanu za nepromijenjenu plaću od 3,5 milijuna eura godišnje. To je jasan znak da je motivacija isključivo sportska.

Želja za iskupljenjem kao glavni pokretač

Prošla sezona, u kojoj je Milan ostao bez plasmana u Ligu prvaka, ostavila je gorak okus. Upravo je ta činjenica, kako navode izvori bliski igraču, bila presudna u njegovoj odluci. Nije želio da se njegova priča na San Siru završi razočaranjem. Njegove prve riječi nakon potpisa ugovora to najbolje potvrđuju, odišući odlučnošću i pobjedničkim mentalitetom koji ga je krasio tijekom cijele karijere.

​- Sretan sam što ostajem u Milanu, klubu u kojem sam se osjećao dobrodošlo i voljeno od prvog dana. Nakon godine koja nije ispunila očekivanja, neizmjerno sam gladan iskupljenja. Čekaju nas nova sezona i novi izazov, projekt u koji vjerujem i koji me motivira. Spreman sam nastaviti davati sve za ovaj dres - poručio je Modrić za klupske kanale.

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Ove riječi snažno odjekuju i podsjećaju na njegovu izjavu s predstavljanja u ljeto 2025., kada je jasno poručio: "Milan se ne može zadovoljiti prosječnošću". Ta konstanta u njegovu stavu daje navijačima nadu da će upravo on biti pokretačka snaga preporoda. Uz borbu za povratak u Ligu prvaka, pred njim je i novi izazov - Europska liga, trofej koji mu nedostaje u prebogatoj riznici. Posljednji put ju je igrao još u sezoni 2011./2012. u dresu Tottenhama. Važnu ulogu u odluci odigrala je i obitelj. Supruga Vanja te djeca Ivano, Ema i Sofia sjajno su se prilagodili životu u Milanu, što je Luki dalo dodatni mir za nastavak karijere na najvišoj razini.

Potpuni fokus na Milan nakon oproštaja od Hrvatske

Modrićeva odluka da ostane ima dvostruko značenje. Osim što je potvrdio predanost klupskom projektu, ona označava i početak kraja jedne od najblistavijih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa. Kapetan "vatrenih" oprostit će se od nacionalnog dresa nakon utakmice Lige nacija protiv Španjolske, koja se igra 6. listopada u Splitu. Nakon toga, njegov nogometni svemir bit će isključivo crveno-crne boje.

Taj potpuni fokus na klupske obveze dodatno veseli čelnike i navijače Milana. Bez reprezentativnih putovanja i napora, Modrić će moći usmjeriti svu svoju energiju na vođenje Milana prema starim stazama slave. Njegov utjecaj već je bio vidljiv prošle sezone, kada su talijanski mediji isticali kako je njegova radna etika na treninzima i utakmicama "natjerala" i zvijezde poput Rafaela Leãa da se više trude za momčad. U svojoj 41. godini, Luka Modrić ne samo da odbija stati, već se sprema za još jedan ples, odlučan da sa San Sira ode onako kako i zaslužuje - kao pobjednik.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL