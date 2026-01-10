Obavijesti

Talijanski mediji: Sin Zlatana Ibrahimovića mogao bi igrati za isti klub kao i njegov otac nekad

Talijanski mediji: Sin Zlatana Ibrahimovića mogao bi igrati za isti klub kao i njegov otac nekad
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Nizozemski mediji također su se raspisali o mogućem transferu, a kako oni prenose, menadžment mladog Ibrahimovića obavio je nekoliko razgovora s nizozemskim klubovima, ali kao favorit se nameće Ajax

Prema pisanju talijanskih medija, Ajax je zainteresiran za dolazak Maximiliana Ibrahimovića. Sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića trenutačno igra za mladu momčad Milana, ali u Amsterdamu rade na tome da dovedu mladog 19-godišnjaka. 

Iako mlađi Ibrahimović ima ugovor s Milanom do lipnja 2027., ali Ajax ga želi dovesti na posudbu s opcijom otkupa. Ajaxov plan je, ako se transfer realizira, da trenira s prvom momčadi. Minutažu bi najprije skupljao u utakmicama za Jong Ajax.

Nizozemski mediji također su se raspisali o mogućem transferu, a kako oni prenose, menadžment mladog Ibrahimovića obavio je nekoliko razgovora s nizozemskim klubovima, ali kao favorit se nameće Ajax. 

Podsjetimo, Zlatan Ibrahimović je nedavno gostovao u prvoj epizodi emisije "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića. U razgovoru na hrvatskom jeziku, govorio je o karijeri, životu nakon što se oprostio od nogometa, ali i o odrastanju i obitelji. 

