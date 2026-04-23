Talijanski ministri odbili ideju: 'Italija ne može zamijeniti Iran na Svjetskom prvenstvu...'

Nakon što je američki Financial Times prenio da da je visoki izaslanik Donalda Trumpa Paolo Zampolli zatražio od Fife da Italija bude u skupini G umjesto Irana, oko cijele situacije oglasio se i talijanski ministar sporta Andrea Abodi. Abodi je talijanskoj novinarskoj agenciji La Press izjavio:

- Prvo, to nije moguće, drugo, to nije prikladno... Kvalificirate se na terenu.

Uključio se i ministar gospodarstva Giancarlo Giorgetti koji je naglasio kako je ideja da Italija zamijeni Iran na nadolazećem SP-u 'sramotna'.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Iran se prošle godine kvalificirao na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo, ali nakon početka rata zatražio je od Fife da tri utakmice u skupini premjesti iz SAD-a u Meksiko. Odluka o tome koja bi zemlja bila zamjena ako iranska vlada povuče reprezentaciju sa SP-a je u rukama Fife, koja prema članku šest pravila Svjetskog prvenstva ima slobodu pozvati bilo koju reprezentaciju da popuni upražnjeno mjesto.

Očekuje se da će Azijska nogometna federacija lobirati da zamjena bude iz Azije, a očiti izbor bili bi Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su u studenom prošle godine izgubili u doigravanju od Iraka.

Međutim, UAE nemaju ni približno nogometni pedigre Italije, budući da su nastupili samo na jednom izdanju finala Svjetskog prvenstva 1990. godine, kada su izgubili sve tri utakmice.

Svjetsko prvenstvo, koje također zajednički organiziraju Meksiko i Kanada, počinje 11. lipnja, a Iran bi trebao započeti svoju kampanju protiv Novog Zelanda u Los Angelesu četiri dana kasnije.