JOŠ JEDNA POHVALA

Talijanski novinar: 'Kad bi Leao postao poput Modrića, Milan bi riješio mnoge svoje probleme'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

"Cijela Milanova momčad sada se mora suočiti sa svjetlom koje je donio Luka Modrić. Ako je Hrvat, koji je već navršio četrdeset godina, dobar, cjelovit i konstantan, svi ostali moraju ostati u njegovoj sjeni, nemaju nikakvih izgovora"

Luka Modrić (40) je praktički tema broj jedan u Milanu otkad je došao u klub ovog ljeta. Hrvata hvale na sva zvona, a posljednji je u nizu to učinio i talijanski novinar Pierfrancesco Archetti kada je u analizi za Gazzettu Dello Sport pisao o Rafaelu Leau. 

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

"StartFragment S 26 godina više nisi dječak u životu, a kamoli u sportu. Leao više nema vremena odlučivati što će raditi kad odraste, jer je već odrastao. Mogao bi barem shvatiti što ne treba raditi", napisao je i dodao:

"StartFragment Ali treneri koji su radili s njim nisu uspjeli riješiti velike dileme njegove osobnosti". EndFragment

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs AC Milan
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Archetti je potom istaknuo Modrića kao primjer u Milanovoj svlačionici. 

"StartFragment Cijela Milanova momčad sada se mora suočiti sa svjetlom koje je donio Luka Modrić. Ako je Hrvat, koji je već navršio četrdeset godina, dobar, cjelovit i konstantan, svi ostali moraju ostati u njegovoj sjeni, nemaju nikakvih izgovora", piše Talijan pa dodaje:

"StartFragment Modrić je vođa koji služi kao primjer, bez scena, ali snagom djela. Letvica je podignuta, granica profesionalnosti u kombinaciji s talentom je dalja za mnoge igrače, koji se moraju mnogo više potruditi da je dosegnu". EndFragment

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs AC Milan
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Portugalski krilni nogometaš trebao bi se ugledati na Modrića, smatra Talijan.

"StartFragment Kad bi Leao postao Modrić, po karakteru i želji da se nametne, Milan bi riješio mnoge probleme". EndFragment

Milan je nakon šest odigranih kola trećeplasirana momčad Serie A s 13 bodova, dva manje od vodećeg Napolija. 

