Talijanski novinar: 'Kad bi Leao postao poput Modrića, Milan bi riješio mnoge svoje probleme'
Luka Modrić (40) je praktički tema broj jedan u Milanu otkad je došao u klub ovog ljeta. Hrvata hvale na sva zvona, a posljednji je u nizu to učinio i talijanski novinar Pierfrancesco Archetti kada je u analizi za Gazzettu Dello Sport pisao o Rafaelu Leau.
S 26 godina više nisi dječak u životu, a kamoli u sportu. Leao više nema vremena odlučivati što će raditi kad odraste, jer je već odrastao. Mogao bi barem shvatiti što ne treba raditi", napisao je i dodao:
Ali treneri koji su radili s njim nisu uspjeli riješiti velike dileme njegove osobnosti".
Archetti je potom istaknuo Modrića kao primjer u Milanovoj svlačionici.
Cijela Milanova momčad sada se mora suočiti sa svjetlom koje je donio Luka Modrić. Ako je Hrvat, koji je već navršio četrdeset godina, dobar, cjelovit i konstantan, svi ostali moraju ostati u njegovoj sjeni, nemaju nikakvih izgovora", piše Talijan pa dodaje:
Modrić je vođa koji služi kao primjer, bez scena, ali snagom djela. Letvica je podignuta, granica profesionalnosti u kombinaciji s talentom je dalja za mnoge igrače, koji se moraju mnogo više potruditi da je dosegnu".
Portugalski krilni nogometaš trebao bi se ugledati na Modrića, smatra Talijan.
Kad bi Leao postao Modrić, po karakteru i želji da se nametne, Milan bi riješio mnoge probleme".
Milan je nakon šest odigranih kola trećeplasirana momčad Serie A s 13 bodova, dva manje od vodećeg Napolija.
