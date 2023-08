Talijanski prvak s tri komada otvorio novu sezonu Serie A

Nogometaši Napolija u obranu su naslova prvaka Italije krenuli 3-1 (2-1) gotujućom pobjedom protiv Frosinonea.

Povratnik u Serie A Frosinone poveo je 1-0 nakon što je Harroui (7-11m) iskoristio kazneni udarac u otvaranju dvoboja, a to je ujedno bio i prvi pogodak u novoj sezoni. No, već do poluvremena Napoli je preokrenuo, Politano (24) je poravnao nakon velike pogreške domaćeg vratara Turatija, da bi Osimhen (42) zabio za 1-2. Najbolji strijelac Serie A prošle sezone Osimhen (79) je svojim drugim golom na utakmici potvrdio pobjedu Napolija.

U susretu igranom istovremeno Verona je kao gost svladala Empoli sa 1-0 (0-0) golom Bonazzolija (75).

Kasnije u subotu još igraju Genoa - Fiorentina i Inter - Monza, u nedjelju će na teren Roma - Salernitana, Sassuolo - Atalanta, Udinese - Juventus i Lecce - Lazio, a u ponedjeljak Torino - Cagliari i Bologna - Milan.

