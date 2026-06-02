Obavijesti

Sport

Komentari 4
SPREMAJU PONUDU

Talijanski velikani ne odustaju od Valinčića. Dinamo na pragu velikog ljetnog transfera...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Talijanski velikani ne odustaju od Valinčića. Dinamo na pragu velikog ljetnog transfera...
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Valinčić je jako dobro krenuo u sezonu, no onda se krajem prošle godine ozlijedio i to ga je usporilo. Do kraja sezone hvatao je ritam i minutažu dijelio s Nikom Galešićem

Admiral

Moris Valinčić (23) mogao bi nakon samo jedne sezone napustiti Dinamo. Talijanski interes za desnog beka nije se ugasio, a prema informacijama tamošnjih insajdera, Napoli ga i dalje prati kao jednog od mogućih nasljednika Giovannija Di Lorenza.

Valinčića posebno cijeni Napolijev sportski direktor Giovanni Manna, a skauti kluba s juga Italije već su ga nekoliko puta gledali uživo. Uz Napoli, interes pokazuje i Inter, dok se ranije spominjalo da ga prate i drugi talijanski klubovi. Dinamo zasad ne mora žuriti s prodajom jer Valinčić ima ugovor do ljeta 2029. godine, ali ozbiljna ponuda mogla bi promijeniti planove na Maksimiru.

Valinčić je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Istre za 1,35 milijuna eura i vrlo brzo postao jedno od ugodnijih iznenađenja prve polusezone. Brzinom, energijom i taktičkom disciplinom nametnuo se na desnoj strani te privukao pozornost inozemnih klubova. U plavom je dresu dosad imao 34 nastupa i tri asistencije.

Njegov uspon zaustavila je ozljeda metatarzalne kosti desnog stopala krajem listopada. Zbog nje je pauzirao do veljače, a nakon povratka nije odmah uhvatio formu iz jesenskog dijela sezone. Trener Mario Kovačević nakon devet utakmica preselio ga je na klupu, no Valinčić je u završnici ponovno dobio priliku i pokazao da Dinamo na njega može računati.

OTVORENO KOMENTIRAO Šef Dinamove akademije o Bobanu, Barceloni i Hrvatskoj: Ne smijemo gasiti mlade igrače
Šef Dinamove akademije o Bobanu, Barceloni i Hrvatskoj: Ne smijemo gasiti mlade igrače

Ipak, pitanje je koliko će ga dugo moći zadržati. Napoli traži rješenje za desni bok, a Valinčićev profil dobro se uklapa u ono što talijanski klubovi sve češće traže: mladog, fizički moćnog i razvojno zanimljivog igrača s iskustvom u seniorskom nogometu. Ranije se spominjalo da bi Dinamo mogao tražiti oko 15 milijuna eura, premda zasad nema potvrde da je Napoli poslao službenu ponudu.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Valinčić je nogometno odrastao u mlađim uzrastima Rijeke, Opatije i Dinama, a seniorski put gradio je u Neretvancu, Širokom Brijegu i Istri. Ima i osam nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju, dok mu Transfermarkt vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo
IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak
DR. NEMEC ZA 24SATA

IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak

Joško Gvardiol se puno brže od očekivanog oporavio od teške ozljede i bit će spreman za Svjetsko prvenstvo. Otkrio je kako ima tri šarafa u nozi nakon operacije, a pitali smo dr. Borisa Nemeca hoće li mu to stvarati smetnje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026