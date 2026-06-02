Valinčić je jako dobro krenuo u sezonu, no onda se krajem prošle godine ozlijedio i to ga je usporilo. Do kraja sezone hvatao je ritam i minutažu dijelio s Nikom Galešićem
Talijanski velikani ne odustaju od Valinčića. Dinamo na pragu velikog ljetnog transfera...
Moris Valinčić (23) mogao bi nakon samo jedne sezone napustiti Dinamo. Talijanski interes za desnog beka nije se ugasio, a prema informacijama tamošnjih insajdera, Napoli ga i dalje prati kao jednog od mogućih nasljednika Giovannija Di Lorenza.
Valinčića posebno cijeni Napolijev sportski direktor Giovanni Manna, a skauti kluba s juga Italije već su ga nekoliko puta gledali uživo. Uz Napoli, interes pokazuje i Inter, dok se ranije spominjalo da ga prate i drugi talijanski klubovi. Dinamo zasad ne mora žuriti s prodajom jer Valinčić ima ugovor do ljeta 2029. godine, ali ozbiljna ponuda mogla bi promijeniti planove na Maksimiru.
🚨 Excl. - #Napoli are still monitoring #DinamoZagreb’s right back Moris #Valincic (born in 2002) as Di Lorenzo’s Vice. The sporting director Giovanni #Manna appreciates him a lot and Napoli’s scout have watched him several times. #Inter are also interested in him. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2026
Valinčić je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Istre za 1,35 milijuna eura i vrlo brzo postao jedno od ugodnijih iznenađenja prve polusezone. Brzinom, energijom i taktičkom disciplinom nametnuo se na desnoj strani te privukao pozornost inozemnih klubova. U plavom je dresu dosad imao 34 nastupa i tri asistencije.
Njegov uspon zaustavila je ozljeda metatarzalne kosti desnog stopala krajem listopada. Zbog nje je pauzirao do veljače, a nakon povratka nije odmah uhvatio formu iz jesenskog dijela sezone. Trener Mario Kovačević nakon devet utakmica preselio ga je na klupu, no Valinčić je u završnici ponovno dobio priliku i pokazao da Dinamo na njega može računati.
Ipak, pitanje je koliko će ga dugo moći zadržati. Napoli traži rješenje za desni bok, a Valinčićev profil dobro se uklapa u ono što talijanski klubovi sve češće traže: mladog, fizički moćnog i razvojno zanimljivog igrača s iskustvom u seniorskom nogometu. Ranije se spominjalo da bi Dinamo mogao tražiti oko 15 milijuna eura, premda zasad nema potvrde da je Napoli poslao službenu ponudu.
Valinčić je nogometno odrastao u mlađim uzrastima Rijeke, Opatije i Dinama, a seniorski put gradio je u Neretvancu, Širokom Brijegu i Istri. Ima i osam nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju, dok mu Transfermarkt vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura.
