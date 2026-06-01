Šef Dinamove akademije o Bobanu, Barceloni i Hrvatskoj: Ne smijemo gasiti mlade igrače

Boban je veliki obožavatelj Cruyffa i tog stila nogometa, načina shvaćanja igre, modernog stila nogometa, pričao je nedavno Albert Capellas Herms. Šef Dinamove škole gostovao je na nogometnoj konferenciji 'Bijela lopta' u Portugalu, a tamo se otvorio na temu suradnje sa Zvonimirom Bobanom u Dinamu. Podsjetimo, Capellas je bio osobni Bobanov izbor za poziciju šefa akademije.

- Boban je velika legenda, vrlo voljena osoba s jakom osobnošću. Voli nogomet, voli hrvatski nogomet, Dinamo. On diše nogomet iz svakog kuta, nogomet i iskrenost u nogometu, što je još važnije - komentirao je Capellas, prenosi Germanijak.

Capellas gaji nogometnu viziju po kojoj igrači od sedme godine do prve momčadi jednog kluba igraju nogomet na isti način.

- Kad podučavate igrače novi nogometni jezik, što mi ovdje radimo, podučavate drugačiji način razumijevanja nogometa i treninga. Što prije to bolje. Postoji uvjerenje da mala djeca od osam, devet, 10, 11, 12 godina trebaju imati puno slobode. Ja mislim sasvim drugačije. Mnogo je bolje da taj novi jezik nauče što je ranije moguće. Stvar je u tome što će od početka znati gdje se pozicionirati, kako postaviti svoja tijela, koje rute i putevi postoje na nogometnom terenu kako bi došli do idealnih područja koja obećavaju da će naštetiti protivniku. Teškoća je uvijek u tome da se sve to mora raditi bez gušenja talenta. Nitko ne može reći da u Guardiolinoj Barçi i Cityju nema talenta i određene uređene slobode, zar ne? - rekao je i dodao...

- Linija rada u kojoj svi igraju i treniraju na isti način s pozicijskom igrom. Odabir igrača koji su tehnički što nadareniji, s razumijevanjem igre i sposobnošću donošenja odluka koja se što više podudara s onim što tražite. Bez fokusiranja na fizičke atribute. Kad imaju 17, 18 i 19 godina, fizička snaga će već napraviti razliku - poručuje.

Foto: GNK Dinamo

Ne slaže se s popularnom metodom brojnih nogometnih akademija.

- Mnoge akademije, kako bi pobijedile, biraju igrače koji su rođeni u prva tri mjeseca u godini. Za nas je to zabranjeno! Talenata ima u siječnju, a talenata ima i u prosincu. Kad otkrijemo da trener bira igrače samo s početka godine, kažemo: 'Slušajte, ne radite dobro svoj posao.' Svakako propuštamo talente iz listopada, studenog i prosinca, a želimo ih imati u Dinamu.

Objasnio je razliku između katalonskih i hrvatskih mladih igrača te što je njegov najveći izazov.

- Hrvatskim mladim igračima nedostaje treninga, moraju bolje izabrati, bolje se pozicionirati na terenu, donositi bolje odluke. To sam naučio u katalonskom nogometu, u Barceloni. Ali ovdje pronalazite talente koje ne nalazite u Kataloniji, jer su živjeli u nogometu slobode, kreativnosti, izražavanja bez ograničenja trenera, to je drugačija vrsta igrača. Moj najveći izazov ovdje je kako implementirati 'pozicijsku igru' i ovaj način razumijevanja igre bez gubitka te kreativnosti, koja vam daje više ulični stil nogometa. To je moj najveći izazov!

Foto: GNK Dinamo

Smatra da je ključ u kontinuitetu rada.

- Hrvatski nogometaši su vrlo hrabri, bilo gdje na terenu. Moramo ih naučiti da u ovim područjima mogu biti hrabri, igrati, a mi ih štitimo. Za te stvari moramo pronaći ravnotežu. Znate, vrlo sam skeptičan prema mišljenjima mladih trenera s vrlo malo iskustva, koji misle da sve znaju i ne razumiju posljedice svojih odluka. Jer, jedne godine treniraš jedan klub, sljedeće godine drugi, a sljedeće godine treći i ne znaš posljedice svog treninga na tu djecu. Naprotiv, oni koji su u klubu 10, 15 godina znaju što se događa, to je jedna od velikih prednosti - zaključuje.