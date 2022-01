Drugi dan zaredom u Beogradu se ispred zgrade skupštine održao prosvjed potpore za Novaka Đokovića (34), koji u imigracijskom centru u Melbourneu čeka konačnu odluku o žalbi na deportaciju iz Australije.

POGLEDAJTE VIDEO: Drugi prosvjed potpore Novaku Đokoviću

U petak se u glavnom gradu Srbije skupilo puno više ljudi, nekoliko stotina. Došli su mladi i stariji, obitelji s djecom. Vikali su "Nole, mi te volimo", skandirali mu poruke podrške, prekidali oca Srđana u desetominutnom govoru nekoliko puta.

- Čestitam Božić svim pravoslavnim vjernicima u cijelom svijetu. A svim ostalima, katolicima i muslimanima, našoj braći, svako dobro. Mi ovdje branimo Noleta, branimo sve nas zajedno - započeo je Srđan Đoković.

- Evo, vidite treći dan što se događa s našim Noletom. Je li to moguće? Vjerujete li u to? Jesmo mi nešto krivi za to? Zašto nam to rade - zapitao se pa nastavio:

- Mi ovdje nismo da napdamo bilo koga, nego da branimo sve nas zajedno. Morate shvatiti, posebno mi stariji, da ovako nema budućnosti za našu djecu. Hoće da nam upropaste sve, a Novak je dio slobodarskog svijeta. Nijednom gestom nije zaslužio da mu ovo rade. Sram ih bilo!

- Borite se za opstanak, ovo je borba za opstanak. On je pokazao da ima svoje "ja", da misli svojom glavom. A oni su već dvije godine u zarobljeništvu i šute.

- Neću se ovdje baviti raznim malverzacijama i pritiscima. Ništa me ne zanima osim mog sina. Ovdje je cijela njegova obitelj, i moj brat, njegov stric, njegov brat, njegova sestra. Svi ste vi njegovi braća i sestre - poručio je Srđan.

- Ovo je podrška našem bratu i sinu. Iako je hladno, nama je toplo oko srca. On je zatvoru, nije u pritvoru, nego u zatvoru. Oduzeli su mu novčanik, mobitel na nekoliko sati pa mu vratili. Tko zna što su radili s tim mobitelom - dodoaje.

- Nisu mu htjeli reći prije tjedan, dva, pet, deset tjedana "Novače, ne ispunjavaš uvjete, nećemo te pustiti". Sve u redu, svaka zemlja ima pravo ponašati se u skladu sa svojim zakonima i propisima. Oni su mu dali specijalno odobrenje, ne samo njemu. Njih su pustili, a njega su htjeli baciti na koljena. Kad su vidjeli što su napravili, doveli su u taj zatvor i tenisačicu iz Češke koja je deset dana u Australiji i igrala je turnir. Sad su se sjetili zarobiti je i strpati u zatvor kao i Novaka.

- Ako ima pravde, ovo će se na pravi način vratiti, a Bog je velik! I Isus je imao strašan problem, svašta su mu radili, ali je i dalje živ u nama. Tako i Novak, on je naše sunce na kraju tunela. Ne mogu ga baciti na koljena, on je srce Srbije, srce slobodarskog svijeta - vikao je Srđan Đoković.

- Sad imamo pjesmu koju smo napisali za Noleta: "Jedna zemlja, jedan tim, ponosim se srcem svim, iz Srbije dolazim, nikad ne odlazim!" Još jednom veliko hvala ljudi, za nekoliko milijuna ovdje. Vi ste naša braća! I ovi klinci i mi stariji znamo zašto smo došli i svaki dan će nas biti sve više. Ovo Novaku znači puno, pokazuje mu da nije sam, da smo svi uz njega.

- Svi smo različiti, ali imamo jedan cilj, da ne damo da nas gaze i bacaju na koljena. Čestitamo vam najsretniji praznik u Srba, Božić, neka vas Bog čuva kao i Novaka - zaključio je otac najboljega svjetskog tenisača, u čijem su društvu bili i supruga Dijana i sin Đorđe, kao i drugi članovi obitelji i prijatelji.