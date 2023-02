Tata mi je obećao 100 dolara pa rekao da se ipak ne računa, a zbog mene je htio žrtvovati OI

Pamtit ću dva gola Varaždinu, ali mogu i trebam igrati bolje s loptom.

Počeo je tako novi ljubimac Hajdukovih navijača Rokas Pukštas (18) u intervjuu za Novu TV.

Jedan je gol bio posebno lijep.

- Tata i ja pričali smo dok sam bio dijete da će mi, ako zabijem gol škaricama na nekoj utakmici, dati 100 dolara. A sad nakon utakmice šalili smo se pa je on govorio da se ovo ne računa jer su bile poluškarice. Da, mogao sam ga tražiti barem 50 dolara, haha.

Tata Pukštas bio je maratonac

Otac mu je Mindaugas Pukštas, koji je na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. trčao maraton za Litvu. No, živi u SAD-u, gdje se Rokas i rodio.

Foto: HNK Hajduk

- Jako sam ponosan na oca, a baš tijekom tog atenskog maratona ja sam se rodio! Tata je birao hoće li biti uz majku dok me rađala ili otići na OI, on je htio ostati, ali mama mu je rekla da ode na OI. Eto, htio je žrtvovati OI za mene, to mi puno znači.

Foto: Privatni album

Rokas je u Hajduk došao iz Barcelonine akademije u SAD-u prije dvije i pol godine. No, komunicira na engleskom jeziku, hrvatski razumije, ali ga još ne govori.

Želim Hajduk u Ligi prvaka na Poljudu

- Cilj mi je osvojiti naslov i igrati Ligu prvaka. Zamislite, Liga prvaka na Poljudu, to bi bilo čudesno. To mi je cilj i tu sam da to ostvarim.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igrao je za mlađe uzraste reprezentacije SAD-a, a trener Ivan Leko usporedio ga je u petak s Lampardom, Gerradom i Pašalićem te opisao kao sjajnog 'box to box' veznjaka.

- Trener odgovara na sva moja pitanja. A kako mi je tata Liverpoolov navijač, i vrtio me i bacao kad je Liverpool osvojio Ligu prvaka 2005. godine, odrastao sam gledajući Gerrarda i njegovu generaciju - zaključio je Pukštas za Novu TV.

Najčitaniji članci