'Tata, ovo je za tebe! I za moju prelijepu ženu. A Zhang je u zadnjim rundama samo stajao'

Kako ste se tako vratili nakon nokdauna već u prvoj rundi?, bilo je prvo pitanje s kojim se Filip Hrgović sučelio nakon što je postao obavezni izazivač svjetskog prvaka.

- Jer sam ratnik, čovječe! - odgovorio je Hrga pa nastavio:

- Ovo je bilo za moga tatu, koji je umro prije koji mjesec. Sve je ovo za njega. Pero Hrgović, poseban čovjek. Za njega i moju lijepu ženu Marinelu, koja je bila sa mnom u Houstonu na pripremama i dala mi energiju.

I nije se dao, nastavio je o ponosnoj suprizu:

- Vidite kako je lijepa, anđeo! Dečki, pazite!

Bodovi su otišli na Filipovu stranu, kod sve trojice sudaca. Ali tijesno. Zhangov je kut čak protestirao.

- Znao sam da sam dobio, iako je bilo tijesno. Gubio sam, ali zadnje runde sam se natjerao do kraja, dao sam sve od sebe i pogađao ga. On je u posljednjim rundama samo stajao. A taj nokdaun u prvoj rundi... nije me uopće pogodio nego sam izgubio ravnotežu.

Na kraju je ipak pohvalio Kineza:

- Iznenadio me, bolji je nego što sam mislio, baš je bila teška borba, jako tijesno, ali dobio sam.

