Nije jednostavno kad ti je sin u ringu, ali to prolazim godinama. Veća je trema kad vam je sin u boksačkoj krizi, tad moram biti hladnije glave, govori nam Gabrijelov otac i trener, Pero Veočić
Tata Veočić: Gabrijel je još kao beba zavolio boks. Pričamo o boksu na doručku, ručku i večeri
Najbolji hrvatski amaterski boksač, Gabrijel Veočić (24), osigurao je medalju na svjetskom prvenstvu u Liverpoolu ulaskom u polufinale nakon pobjede protiv Bugarina Williama Čolova u poluteškoj kategoriji (-80 kg). Kraj ringa ga već godinama prati otac i trener Pero (47), a tako je bilo i ovaj put.
