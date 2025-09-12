Obavijesti

Sport

Komentari 0
MEDALJA NAKON 20 GODINA PLUS+

Tata Veočić: Gabrijel je još kao beba zavolio boks. Pričamo o boksu na doručku, ručku i večeri

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Tata Veočić: Gabrijel je još kao beba zavolio boks. Pričamo o boksu na doručku, ručku i večeri
Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Instagran

Nije jednostavno kad ti je sin u ringu, ali to prolazim godinama. Veća je trema kad vam je sin u boksačkoj krizi, tad moram biti hladnije glave, govori nam Gabrijelov otac i trener, Pero Veočić

Najbolji hrvatski amaterski boksač, Gabrijel Veočić (24), osigurao je medalju na svjetskom prvenstvu u Liverpoolu ulaskom u polufinale nakon pobjede protiv Bugarina Williama Čolova u poluteškoj kategoriji (-80 kg). Kraj ringa ga već godinama prati otac i trener Pero (47), a tako je bilo i ovaj put.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a šuška se kako 'Benz' već ljubi novu
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025