Momčad LeBrona Jamesa svladala je momčad Kevina Duranta sa 170-150 u ovogodišnjoj "All Star" utakmici američke profesionalne košarkaške NBA lige igranoj u Atlanti, a za najkorisnijeg igrača susreta proglašen je Giannis Antetokounmpo.

Krilni igrač Milwaukee Bucksa predvodio je LeBronov sastav do pobjede sa 35 koševa uz stopostotni šut iz igre od 16-16 uključujući i 3-3 za tricu. Antetokounmpo je tome pridodao i sedam skokova za samo 19:12 minuta provedenih na parketu.

Uz Antetokounmpa u pobjedničkom sastavu istaknuli su se braniči Damian Lillard sa 32 i Stephen Curry sa 28 koševa, a obojica su pogodila po osam trica. Kapetan momčadi James odigrao je tek 12:46 minuta, sve u prvom poluvremenu, te za to vrijeme ubacio tek četiri poena uz četiri asistencije, no kako je već na poluvremenu njegova momčad imala značajnu prednost od 100-80 u nastavku nije bilo niti potrebe da ulazi.

U Durantovu sastavu najučinkovitiji su bili Bradley Beal sa 26 ubačaja te Kyrie Irving sa 24 pogotka i 12 asistencija.

Bila je ovo četvrta "All Star" utakmica u ovakvom obliku da dva kapetana biraju svoje momčad, a u sva četiri dosadašnja izdanja slavila je momčad koju je izabrao LeBron James.

Inače, na sam dan utakmice oba su sastava ostala bez po jednog igrača, članovi trenutačno vodećeg sastava Istočne konferencije Joel Embiid i Ben Simmons isključeni su s utakmice zbog kontakta s osobom pozitivnom na koronavirus. Embiid je trebao biti starter u Durantovoj momčadi, dok je Simmons trebao biti među pričuvama u Jamesovoj momčadi.

Prije same utakmice održana su i natjecanja u zakucavanjima, tricama i vještinama.

Najbolji u zakucavanjima bio je 21-godišnji član Portland Trail Blazersa Anfernee Simons koji je u finalu nadmašio novaka New York Knicksa Obija Toppina.

Finale natjecanja u tricama bilo je vrlo zanimljivo, branič Utah Jazza Mike Conley postavio je letvicu vrlo visoko sa 27 bodova prije no što je na teren stupio Stephen Curry. Branič Golden State Warriorsa je stigao do 23 boda uoči posljednjih pet lopti koje je imao na raspolaganju, pogodio je tri od prve četiri i stigao do 26 te mu je za kraj ostala šarena lopta koja vrijedi dva boda. Pogodio je i stigao do 28 i pobjede.

U natjecanju u vještinama pobijedio je Litvanac Domantas Sabonis iz Indiana Pacersa, on je lani završio kao drugi u ovom natjecanju, no ove je godine otišao korak dalje u finalu svladavši crnogorskog centra iz Orlando Magica Nikolu Vučevića.