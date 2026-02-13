Tek joj je 16 godina, nastupat će na ZOI za Hrvatsku: 'Čast mi je'

Naša najmlađa predstavnica na Zimskim olimpijskim igrama Pia Vučinić (16) debitira na olimpijskom turniru. Vučinić se natjeće u alpskom skijanju gdje će uz Zrinku Ljutić i Leonu Popović predstavljati boje Hrvatske.

Ovo su joj prve Olimpijske igre, a u studenom se počela natjecati na FIS utrkama u seniorskoj konkurenciji.

- Ovo su mi prve Olimpijske igre i jako sam sretna i zahvalna što sam ovdje i nastupam za Hrvatsku - rekla je 16-godišnjakinja.

Vučinić nastupa u slalomu i veleslalomu, a prva utaka veleslaloma na rasporedu je u nedjelju 15. veljače u 10 sati. Druga vožnja na rasporedu je u 14 sati. Prije dolaska u olimpijsko selo odradila je zadnje pripreme.

- Uvjeti su bili odlični, jako sam zadovoljna. Puno draži mi je veleslalom iako imam bolje rezultate u slalomu, ali draže mi je voziti veleslalom. Najbolji rezultat ostvarila sam osvojivši prvo i treće mjesto - rekla je mlada skijašica.