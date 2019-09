Tek mu je šest, a već je istrčao polumaraton! 'Ma mogu i brže'

Sjećate se priče o malenom četverogodišnjem dječaku Emilu Jonesu, o kome smo pisali nakon što je na splitskom Marjanu istrčao božićnu utrku od 10 kilometara za svega jedan sat i četiri minute?

E pa to je čudo od djeteta, teško tek nešto više od dvadesetak kilograma, ovih dana napravilo još jedan podvig, sad već šestogodišnji Emil istrčao je u bosanskohercegovačkom Cazinu polumaraton, utrku dugu 21,1 kilometar!? Fascinantno je da se tako mali dječak uopće odvažio tračati toliku udaljenost, te da je trčao gotovo tri sata bez prestanka.

- Službeno vrijeme bilo je 2:58:10, ali Emil je krenuo 20-ak minuta kasnije od ostalih natjecatelja. Maratonci i polumaratonci su startali skupa, a Emil je prije toga morao kompletirati dječju utrku na 150 metara. Tek kad se završilo proglašenje pobjednika na dječjoj utrci, krenuli smo dalje trčati - pojasnio je Emilov otac Aliksandr Bahachou (45), koji još neko vrijeme nije namjeravao sina testirati na tako dugoj stazi.

- U posjet nam je stigao moj sin iz prvoga braka Daniel (15), i odlučili smo svi skupa trčati, Daniel svoj prvi polumaraton, a Emil i ja po običaju utrku na 10 kilometara. No kad smo stigli u Cazin, Emil me pitao može li i on pokušati istrčati polumaraton. Organizatori nisu imali ništa protiv ako ću ga ja cijelo vrijeme pratiti i trčati s njim te ga držati za ruku kao što uvijek i činim. Na koncu smo promijenili prijavnicu i krenuli na polumaraton.

I sve je prošlo u najboljem redu, a Aliksandr je cijelo vrijeme pratio Emila.

- Na svakom kilometru bile su stanice s okrjepom, vodom, izotoničnim napitcima, bananama, lubenicama, keksima... no Emil mi je stalno ponavljao da nije ni gladan, ni žedan, ni umoran..., Samo smo trčali dalje. Svakih par kilometara rekao bih mu da malo uspori, da prošeta 100-200 metara, ali njemu to nije bilo potrebno - otkriva nam ponosni otac, a mali Emil spremno dodaje:

- Nisam želio šetati kad nisam bio umoran. Mogao sam trčati i dalje nakon što smo završili utrku.

Zadnjih sedam kilometara s njima je trčao i lokalni trener Mirsad Čizmić, koji se i sam želio uvjeriti kako Emil trči te mu dati pokoji savjet jer iza sebe ima 30 godina rada s mladim atletičarima.

- Mirsad je rekao da je jako zadovoljan Emilovim stilom i lakoćom trčanja te da je sve odradio bez pogreške. Kasnije mu je malo izmasirao mišiće na nogama, ali Emil je utrku jako dobro podnio, i nije bilo nikakvih problema za njega.

- Mogao sam trčati i brže ali me tata cijelo vrijeme držao za ruku pa mi je bilo malo nezgodno. Uskoro ću trčati sam - sliježe ramenima Emil, koji je pravo čudo od djeteta, ali još uvijek dječački sramežljiv.

Iako kod kuće već ima cijelu kutiju punu medalja i pohvala, ne voli previše pričati, radije se voli igrati...

Zbog toga smo njegovog oca Aliksandra upitali za buduće planove.

- Za sada je gotovo s polumaratonima, Emil je još mali i ne želim ga forsirati. Ne bih ga pustio ni sada, ali kako je njegova starija sestra Diana nedavno istrčala 17 kilometara do vrha Dinare, Emil je žarko želio nadmašiti njen rezultat, a do sada je najduže trčao 10 kilometara. Sad kad je prestigao sestru, neko vrijeme ćemo odmarati, trčati manje duge utrke, a onda ćemo vidjeti kad ćemo se opet odlučiti na polumaraton.

Nema sumnje kako će Emil jednoga dana istrčati i pravi maraton. Ovaj neobičan dječak dolazi iz obitelji koja je posve slučajno doselila u Hrvatsku. Naime, Aliksandr i njegova supruga Natalia Jones (43) rođeni su i odrasli u Rusiji u doba SSSR-a, no upoznali su se u norveškom Bergenu kamo su stigli u potrazi za boljim životom.

Oboje su visokoobrazovani, Aliksandr je završio pravo i ruski jezik, te je radio kao sudski tumač, a Natalija je profesorica ruskog i engleskog jezika. U Bergenu su zasnovali obitelj i dobili Dianu i Emila.

Prije tri ljeta stigli su s djecom na odmor u Makarsku, koja im se toliko svidjela da su se odlučili trajno nastaniti u njoj, i tu odgajati i podizati svoju djecu.

Eto, neki Hrvati trbuhom za kruhom jure u Norvešku, a ovaj par se iz Norveške odlučio preseliti u Dalmaciju. Za Dianu i Emila isplanirali su sve do najsitnijeg detalja, kćer će od ove jeseni uz drugi razred osnovne škole pohađati i drugi razred glazbene škole u kojoj uči svirati klavir, a u slobodno vrijeme trči i igra ragbi. Sličnim putem će krenuti i mali Emil, koji je krenuo u prvi razred te u glazbenu školu, a i njemu su ragbi i trčanje hobiji.

